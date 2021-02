Biella, il Carnevale non si ferma: no fagiolate e sfilate ma spettacoli e laboratori. Gaggino: “Non rinunciamo a tradizioni” FOTO

Niente fagiolate, feste o sfilate ma laboratori, eventi online e spettacoli teatrali per rispettare le vigenti norme di sicurezza previste dall'emergenza sanitaria in atto. Il Carnevale Biellese 2021 si adatta al momento storico, cambia pelle ma conserva lo spirito goliardico che i biellesi ben conoscono: nella mattinata di oggi, 2 febbraio, è stato presentato al teatro parrocchiale di Chiavazza il ricco programma della manifestazione, alla presenza delle maschere cittadine e del sindaco Claudio Corradino. Quest'ultimo ha salutato i presenti affermando: “Biella resiste, fa resilienza e va avanti. Guardiamo con ottimismo al futuro cercando di strappare un sorriso”.

Come anticipato, non avranno luogo i classici eventi del Carnevale Biellese, come le sfilate o le fagiolate, che prevedono assembramenti ma sono stati mantenuti quelli consentiti come ad esempio lo spettacolo teatrale del Cucu che andrà in scena al Teatro Sociale Villani martedì 16 febbraio, alle 21, senza spettatori in presenza. Come si evince dal titolo, “Il Cucu in lockdown...o quasi”, verranno trattati temi legati all'attualità vigente. Lo spettacolo, che vedrà la regia di Annalisa Zanni, sarà visibile in streaming sui canali social del comune di Biella. Non mancheranno sicuramente le tradizionali maschere di Biella, il Gipin e la Catlin-a, che saranno per le vie del centro storico di Biella domenica 14 febbraio, dalle 15.30, con alcune sorprese davvero imperdibili.

“È sicuramente un carnevale particolare – ammette l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino – ma non abbiamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni e, attraverso il coinvolgimento di tutte le anime del mio assessorato (Museo, Biblioteca, Teatro e innovazione tecnologica ndr), siamo riusciti a costruire un programma che comprende diversi eventi che si rivolgono a fasce diverse di pubblico. Penso allo spettacolo del Cucu ma non abbiamo voluto dimenticare i bambini e i più piccoli che saranno coinvolti, con attività a distanza, in laboratori a tema”. Per questo le Biblioteche Città di Biella hanno previsto per lunedì 15 febbraio un laboratorio creativo e digitale nell'ambito di Nati per Leggere dal titolo “Teste pazze e...spiritose”, realizzato per i ragazzini attraverso video e tutorial.

Anche il Museo del Territorio scende in campo con “Travestimenti&Trasfigurazioni”, evento online associato ai temi del Carnevale dove sarà possibile reinterpretare, in chiave personale, un'opera d'arte presente nel Museo riutilizzando ciò che si ha in casa e realizzando così un capolavoro. A supporto dell'attività, in programma dal 3 al 16 febbraio, sarà realizzata una scheda didattica, scaricabile da domani sul sito www.museo.comune.biella.it, con l'elenco delle opere e dei reperti con cui confrontarsi e ottenere informazioni per la realizzazione dell'opera. I partecipanti, adulti o bambini, potranno essere protagonisti di una mostra virtuale, in cui verranno presentate le creazioni artistiche prodotte, che dovranno essere inviate (con titolo, autore e liberatoria, scaricabile sul sito), all'email museo@comune.biella.it dal 3 al 16 febbraio; e l'indomani saranno pubblicate sulle pagine social del Museo. “

Come in altri occasioni, anche per il Carnevale non abbiamo voluto rinunciare a celebrare un momento spensierato e allegro dell'anno che può aiutare anche ad allievare il difficile momento storico che stiamo vivendo” ha concluso Gaggino.