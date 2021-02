Virtus Biella, a Torino si inchina anche Parella con un secco 3-0

La Prochimica Virtus Biella resta imbattuta anche nella prima trasferta del 2021. A Torino (secondo turno della Prima Fase del campionato di Serie B1) contro il Volley Parella finisce con un ottimo 3-0 per le nerofucsia. Stesso risultato di sette giorni prima al PalaSarselli contro Gossolengo. Bene i primi due set per Mariottini e compagne, poi un leggero calo di concentrazione e una ristabilita ricezione avversaria tengono per tre quarti il parziale apertissimo.

Alla fine, la forza delle biellesi domina e il risultato va in archivio con un sonoro 3-0. Buono l’approccio alla gara, così come la compattezza del gruppo che proprio nei momenti di difficoltà ha mostrando carattere: il carattere Virtus. Ancora una volta MVP della serata Miriam El Hajjam con 16 punti (sono 33 in due gare), ristabilita dai problemi fisici della scorsa stagione. Bene anche la centrale Federica Fornara che con i “primi tempi” e i “fast” è risultata essere una delle migliori specialiste tra i centrali. Fragonas (10) e Mo (9) hanno completato l’attacco biellese per la soddisfazione di coach Stefano Colombo. Da segnalare poi l’ottima ricezione di Baratella, un libero eccezionale, e Mariottini: il capitano sul parquet di Torino ha smistato palloni fantastici. Promossa anche Irene Zecchini e il resto del gruppo, sempre pronto a dare il proprio aiuto in caso di necessità.

La cronaca del match Coach Stefano Colombo schiera capitan Mariottini in palleggio con Mo in diagonale, El Hajjam e Fragonas in banda, Fornara e Zecchini centrali e Baratella libero. Partenza senza timori per le nerofucsia che piazzano un break importante balzando subito sul 16-6. Il resto vien da sé e si chiude per Biella 25-15. Bene Fornara con un buon fast, l’approccio del sestetto è ottimo. El Hajjam inaugura la seconda frazione con una grande difesa e uno spettacolare muro che firma l’1-0 Virtus. Con continuità in ricezione e attacco, Mariottini e compagne volano sul 10-3. La reazione delle padrone di casa riduce il gap a -4, poi la Prochimica alza il ritmo e scatta fino al 16-8.

Il blackout nerofucsia permette a Parella di accorciare fino al 13-17 per il time out di coach Colombo. Baratella in bagher serve una palla d’oro per Mo: 23-16. Il set si chiude 25-16, match sul 2-0. Terzo set: parte forte Parella alla ricerca del tutto per tutto. Il 7-3 iniziale spaventa il sestetto biellese, poi due muri (Zecchini e Mo) riaprono i giochi. Bene El Hajjam dalla seconda linea. Grandi difese: la Virtus impatta sul 7-7. Botta e risposta fino al 14 pari, dopo è punto a punto. L’allungo finale però è griffato Virtus. La Prochimica chiude con un meritatissimo 3-0, imbattuta nel girone.

Il tabellino e il punto sul girone

Volley Parella Torino-Prochimica Virtus Biella 0-3

Parziali: 15-25, 16-25, 22-25.

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini 2, Baratella (L), El Hajjam 16, Walther, Frascarolo, Fragonas 10, Mo 9, Diego, Marzanati, Zecchini 7, Mainini (L), Fornara 11. Allenatore: Colombo.

Volley Parella Torino: Zapryanova, Sandrone (L), Ottino 8, Nicchio, Forte (L), Tapalaga, Muscetti 2, Farina 13, Deambrogio 4, Ditommaso 7, Manavella, Micheletto 3, Maiolo 5. Allenatore: Barisciani.

Gli altri risultati: Lilliput Torino-Conad Alsenese 3-1, Gossolengo-Igor Trecate ND.La classifica: Prochimica Virtus Biella 6, Lilliput Torino 3, Volley parella 3, Igor Trecate 0, Gossolengo 0, Conad Alsenese 0. Lilliput e Gossolengo 1 partita in meno, Igor Trecate 2 partite in meno.