Sulla Oropa-Camino va in scena l'Everesting del giovane Gabriele Gazzetto FOTO

Ognuno di noi nella vita deve esprimere i propri talenti, le proprie passioni, le proprie attitudini!E in questa domenica invernale baciata dal sole, un ragazzo ventunenne, Gabriele Gazzetto, per gli amici Bubu, ha espresso la sua semplicità, la sua passione, il suo talento sugli sci, compiendo 8848 mt di dislivello, pari all'altezza dell'Everest, da cui il nome di questa impresa definita EVERESTING, lungo la pista da sci da Oropa al Camino, percorrendola in salita e discesa sette volte e mezzo.

Partito alle 5.40 e sempre coadiuvato dagli amici della CLIMB RUNNERS, sotto una luna piena fantastica e uno strato di neve immacolata, Bubu ha iniziato a macinare dislivello con una leggiadria disarmante, giungendo prima dell'alba al Monte Camino per poi continuare a salire e ridiscendere a Oropa baciato prima da un'alba splendida e ventosa con il sole che in poco tempo ha cominciato a scaldare neve, anima e corpo per ore di fatica ma di piacere, fortuna di essere nei luoghi del cuore con gli amici più veri e sinceri, con rapporti di amicizia che si rinforzano sempre di più, vivere un'avventura così grande, esilarante, sovrumana, con la gente incitante a ogni passaggio! E poi le ultime salite, con un passo un filo più lento ma una grinta da leone, per poi arrivare all'ultima scalata con la consapevolezza di aver realizzato un sogno, di essere vicini alla metà, con l'attesa trepidante dell'arrivo di tante persone: amici, compagni di avventura, parenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'impresa, genitori trepidanti ma sempre fiduciosi nel loro figliolo! Tempo finale 14h 24 minuti 8900 mt di dislivello positivo!!

Che dire, grazie BUBU per questa giornata indimenticabile, grazie ai CLIMB RUNNERS sempre presenti con i fatti quando conta: Alessandro, Agata, Angelica, Enzo, Franco, Francesco, Giovanni, Greta, Martina, Stefano, Susan. Grazie a tutti gli amici intervenuti per celebrare questa impresa. Grazie agli zii e al cuginetto per la logistica della giornata! Grazie Maria Rosa e Massimo per aver creato e cresciuto un figlio così!