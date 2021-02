Ginnastica Biella saluta il ritorno alle gare di Francesca Leardi. Positivo esordio della squadra

Prima gara della stagione agonistica per Ginnastica Biella. Domenica 31 gennaio, a Torino per la Serie D Silver Eccellenza, squadra composta da Francesca Leardi, Eleonora Ghione, Sara Cormons, Giulia Marconato, Martina Ettolli e Virginia Zanetta, nonostante qualche piccolo errore ha svolto nel complesso una buona prova. Occorre tenere presente che la maggior parte delle atlete non gareggiava da circa un anno. In particolare, Francesca Leardi che ringraziamo per il suo contributo.

Per lei, questa è stata la prima gara dopo il suo ritiro dalle competizioni avvenuto oltre 4 anni fa! Francesca rappresenta un esempio per le compagne e un sicuro stimolo visti i suoi precedenti successi. Martina, Giulia e Virginia nuove alla Ginnastica Biella, provengono tutte dalla Società Pro Novara. Pur non avendo ancora avuto il tempo di ambientarsi con i nuovi programmi di allenamento hanno ben figurato, come Sara ed Eleonora.

Per Ginnastica Biella, un fine settimana sicuramente positivo, con la squadra che ha fatto esperienza, in previsione di ben figurare nella prossima partecipazione al Campionato di Serie C. A tutte queste atlete vanno i complimenti della società!.