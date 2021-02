Altri 3866 operatori sanitari piemontesi vaccinati. Partita la distribuzione delle dosi di Moderna

Sono 3.866 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:30). A 3850 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 183.058 dosi (delle quali 46.813 come seconda), corrispondenti al 91,08 % delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto in Piemonte è partita la distribuzione delle prime 4.800 dosi di Moderna, arrivate ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Le altre due consegne sono in programma per la settimana dell’8 e per quella del 22 febbraio, con un taglio già annunciato di circa il 20% rispetto a quanto preventivato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo.