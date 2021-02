Bufera Mino, i consiglieri del PD: "Scriviamo un codice etico e impegniamoci a rispettarlo"

"Il consigliere Mino si è dimesso, bene, ma non possiamo limitarci ad esultare per queste dimissioni e voltare pagina. Le parole scritte dal signor Mino devono farci riflettere come Consiglio Comunale, perché dimostrano una profonda negazione del significato del 27 Gennaio – Giorno della Memoria". A parlare sono i consiglieri di minoranza del PD Valeria Varnero, Marta Bruschi, Manuela Mazza, Mohamed Es Saket e Paolo Rizzo, che sulla bufera intorno alle dichiarazioni dell'ormai ex consigliere leghista hanno depositato una mozione, con la quale impegnano il sindaco a sottoscrivere un protocollo di corretta comunicazione personale e a richiedere immediate dimissioni a coloro che non dovessero mantenere un equilibrato atteggiamento pubblico, auspicando un uso moderato e misurato dei social.

"L' ex-consigliere Mino - proseguono - ha scritto che «gli ebrei non meritano la sua attenzione, perché se ne fregano delle sofferenze degli altri popoli», che è un'affermazione gravissima, perché estende quelle che sono le specifiche responsabilità di un Governo di un Paese e di singoli individui ad un popolo: argomentazioni simili sono state la giustificazione dei più efferati crimini perpetrati nella storia dell'uomo. Poi continua «dovremmo ricordarci anche di tutti gli altri popoli che soffrono e subiscono soprusi e ingiustizie». Niente di più vero. É proprio questo il senso del Giorno della Memoria ex-consigliere Mino! Il Giorno della Memoria non è solo «il giorno degli ebrei», è il giorno in cui ci si ferma per ricordare il più terribile dei genocidi mai compiuti nella storia dell'umanità. Qui, da noi, nel cuore della ricca e moderna Europa. E lo si ricorda affinché non si possa ripetere.

Si ricorda per «rimanere umani e liberi» come hanno scritto le 54 realtà del nostro territorio, tra cui 13 comuni, (Biella non ha aderito), raccolte sotto il nome «Luminosa», che hanno fatto un Capolavoro nei mesi scorsi per preparare questo 27 gennaio, portando avanti un lavoro educativo sul tema delle Memorie rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Luminosa ci dice anche che saremmo ciechi se non ci rendessimo conto che ad oggi quella Memoria non basta; Primo Levi ci aveva avvertito “Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo” ed è quello che sta succedendo: i campi di concentramento in Libia e in Bosnia sono vicinissimi. Moni Ovadia, contattato dalle 54 realtà di Luminosa, ha mandato un messaggio alla nostra Città, che evidentemente l'ex-consigliere Mino non ha letto, in cui dice «Comunemente, con “Giorno della Memoria” ci si riferisce alla memoria ebraica della Shoà. Ritengo che questa denominazione dovrebbe essere cambiata in “Giorno delle Memorie” per ricordare tutti gli stermini, tutte le forme di distruzione della dignità e dell’identità dell’essere umano a partire dalla modernità - che è quella di cui noi siamo figli - in modo che diventi un progetto dell’essere umano universale».

Il consigliere Mino si è dimesso - concludono - ma siamo sicuri che solo lui non abbia capito il significato che il 27 Gennaio – Giorno della Memoria - porta con sé? Avrà capito le ragioni delle sue dimissioni? La scelta di negare la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre poco più di un anno fa, le affermazioni misogine del vicesindaco un anno fa, le volgarità del consigliere Neggia quest'estate, da ultima la decisione di non aderire a Luminosa, lasciano intuire che forse il concetto di dignità dell'essere umano non sia di casa in questa maggioranza. Dimostrateci che ci sbagliamo e che le nostre preoccupazioni sono infondate. Un anno fa, il consigliere regionale Michele Mosca aveva annunciato la stesura di un codice etico della Lega, che non ha mai visto la luce. Ora vi proponiamo di farlo tutti insieme, a prescindere dalle appartenenze politiche, come Consiglieri Comunali: scriviamo il codice etico dei Consiglieri Comunali di Biella e impegniamoci a rispettarlo".