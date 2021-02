Biella, si presenta la nuova consigliera El Attar: “Attenzione a fasce più deboli, ambiente e animali”

Dopo le burrascose dimissioni di Franco Mino (leggi qui), un nuovo consigliere comunale prenderà posto tra i banchi della maggioranza guidata dal sindaco di Biella Claudio Corradino: si tratta di Violetta El Attar, 28 anni, diplomata e segretaria di un'agenzia immobiliare. Per la Lega è il secondo nuovo ingresso, dopo Arturo Speziga, al posto della dimissionaria Anna Crida (leggi qui).

Iscritta tra le fila della Lega Giovani, ottiene la candidatura a Biella nelle liste del Carroccio alle amministrative 2019. “È la prima volta che faccio politica attiva – spiega la neoconsigliera - Concentrerò i miei sforzi sulla cura dell'ambiente, la protezione degli animali e la difesa delle fasce più deboli. Porterò in consiglio la voce di chi oggi soffre ed è in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Politica è far del bene e rappresentare in assemblea chi non può farlo. Infine, di fronte alle critiche di razzismo alla Lega, ci tengo a sottolineare che non è affatto così: ne sono l'esempio pur essendo cittadina italiana con origini miste e stata fin dall'inizio accolta con entusiasmo dalla Lega biellese. Ringrazio tutta l'amministrazione per la fiducia e il sostegno che mi hanno accordato”.