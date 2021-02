Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in febbraio

Secondo una leggenda irlandese, nel quinto secolo San Patrizio, accogliendo la richiesta di Santa Brigida, concesse alle donne la possibilità di chiedere in sposo l’uomo dei propri sogni nel giorno più raro dell’anno, il 29 febbraio. In caso di rifiuto l’uomo avrebbe però dovuto pagare pegno, regalando alla donna dodici paia di guanti (uno per mese), così da permetterle di celare la mano priva dell’anello di fidanzamento. Una tradizione assai singolare che ha ispirato anche un film, intitolato Una proposta per dire sì.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Finalmente potrete levarvi qualche sfizio, sempre rimandato, grazie all’apertura di un nuovo canale di guadagno. Un buon affare è nell’aria, non fatevelo sfuggire ma non fidatevi troppo di chi avete intorno, meglio fare da soli. Audacia e capacità di pensare in grande non mancano, siate decisi e caparbi. A tavola riso integrale, farro e pesce azzurro.

AMORE E ARMONIA. Il cinismo avvelena l'amore, non lasciatevi sopraffare dalle troppe negatività. Usate la “testa” per non rovinare un rapporto ormai consolidato. Dovete ritrovare la dolcezza del passato e saper tornare a godere dei momenti passati in compagnia del partner.

BENESSERE E SALUTE. Esuberanti, lucidi, decisi e grintosi ma state premendo troppo sull’acceleratore e, una congiuntura di opposizione, all’improvviso rimette molte cose in discussione. Se non reagirete allo stress potreste ammalarvi o cadere in depressione e perdere la gioia di vivere.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Avrete delle occasioni favorevoli per migliorare la situazione o iniziare una nuova attività, degli amici vi daranno un aiuto efficace. Fisiologici alti e bassi da non drammatizzare, prestate attenzione agli investimenti proposti ed alle spese “frivole”, almeno per questo periodo. Possibilità di ricevere qualche buona notizia, forse una vincita inaspettata o una maggiore armonia tra colleghi.

AMORE E ARMONIA. Non rimanete troppo assorti nei vostri pensieri quotidiani altrimenti rischiate di non accorgervi di essere seguiti dalle attenzioni di una persona amica, che sta diventando….qualcosa di molto più importante!

BENESSERE E SALUTE. Finalmente il tanto desiderato oggetto è nelle vostre mani e non aspettate altro che di esibirlo per sentirvi appagati ed invidiati. In programma una piacevole visita a famigliari lontani. Non fate troppo affidamento su chi cambia spesso idea. Notizie positive per via telematica o informatica, alle quali risponderete con piacere.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. La collaborazione reciproca si rivelerà indispensabile per il raggiungimento dei traguardi prefissati. Valutate le proposte di chi coopera con voi con lungimiranza ed obiettività. È forse prematuro rivelare i vostri progetti, però ci state già lavorando con impegno. Nuovi graditi eventi sono in arrivo. Non perdetevi di morale. Seguite i vostri compiti, attenti più a non sbagliare che a lasciare via libera all’inventiva. La congiuntura astrale vi è sfavorevole. Evitate passi falsi, ne avete già fatti troppi!

AMORE E ARMONIA. La ruota dell’amore può girare e donarvi momenti ed emozioni felici, sta a voi recuperare la situazione. Non lasciatevi sedurre dalla voglia di fare nuove conquiste.

BENESSERE E SALUTE. Attraversate un periodo di forma molto positivo. Vi sentite equilibrati, leggeri, vitali e finalmente sicuri di voi. Per mantenere questo entusiasmo e voglia di osare limitate gli alimenti proteici a favore di frutta e verdura e mantenete una regolare attività sportiva.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Periodo tendenzialmente sereno sull’aspetto finanziario ed in netta ripresa dopo le ultime uscite impreviste. Non chiudetevi in voi stessi anche se parecchie cose vi amareggiano, soprattutto nel comportamento altrui, o rischierete di perdere il contatto con la realtà. Alcune scelte d’investimento richiedono lucidità mentale e spirito d’iniziativa se non vi sentiti sicuri sarà meglio posticipare. AMORE E ARMONIA. Niente di nuovo e la quotidianità pesa su vita ed affetti. Forse l’evasione, in un’occasione che si propone, vi farà sognare differenti orizzonti. Provate ad essere un po’ meno orsi e pigri superando preoccupazioni e problemi con la volontà. BENESSERE E SALUTE. Una buona salute si eredita ma se non sapete mantenere con lungimiranza questa fortuna il destino può improvvisamente cambiare. Ricordate che siete voi i principali artefici della serenità che vi circonda. Una serie di esami clinici fuga ogni possibile dubbio. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Aria frizzante e tanta voglia di libertà e di cambiamento. Un’idea brillante che vi è venuta va valutata con la dovuta attenzione, potrebbe condurvi al cambiamento tanto desiderato. L’intraprendenza potrebbe essere premiata ma, compiacere a tutti, soprattutto ai colleghi di lavoro, non è facile e la gelosia altrui può ingarbugliare le cose. Un piccolo azzardo darà i suoi frutti e le entrate sono di tutto rispetto, cercate di amministrarle al meglio. Avete le idee chiare ed un'invidiabile intraprendenza, dateci dentro. AMORE E ARMONIA. Un po’ di ostacoli in campo affettivo, incomprensioni e mancanza di reciproco ascolto. Attenti a non infilarvi in una situazione più complicata e forse insidiosa di quanto appaia. In compenso nuove amicizie e incontri interessanti vi stimoleranno ad uscire o a viaggiare, potrete sciogliervi e cogliere nuove occasioni. Curate l’aspetto fisico. BENESSERE E SALUTE. La forma fisica si riflette su quella psichica, con il rischio di “contagiare”, chi vi circonda. Non smette mai di credere in Voi stessi sebbene a volte le circostanze non vi aiutino.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Le collaborazioni sono utili se non diventano l’occasione per competere e spettegolare. Prudenza e circospezione sono d’obbligo. È un momento in cui le influenze astrali sono favorevoli alla fortuna se soppesata e valutata attentamente nelle svariate sfaccettature nelle quali vi si presenta. Le proposte molte vantaggiose non esistono, soprattutto in tempi in cui un modesto guadagno, è più che accettabile. Siate accorti e prudenti, preferite il “poco ma certo” all’insicurezza del rischio.

AMORE E ARMONIA. La troppa indecisione rischia di nuocere, cercate di chiarirvi le idee e di fare il passo giusto. Alcune persone vi stanno aspettando ma dovete essere voi ad andarle incontro.

BENESSERE E SALUTE. Non abbattetevi troppo circa il problema che si è avverato nell’ultimo periodo. Il pensiero negativo, protratto per lungo tempo, può nuocere alla salute. Rallentate il “tiro”, la vostra debolezza e stanchezza fisica, può essere generata dal troppo stress.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Finalmente alcuni investimenti diventano fruttuosi nonostante una dispettosa quadratura astrale che tende a svuotarvi le tasche. E’ il momento giusto per concludere un affare o chiedere un aumento di stipendio ma evitate di fare il passo più lungo della gamba e non cedete alle troppe tentazioni che vi vengono sottoposte. Alcune persone che credevate amici in realtà vi creano solo fastidi e vi allontanano dalla reale concretezza.

AMORE E ARMONIA. Momenti magici e colpi di fulmine dietro l’angolo. L’attrazione c’è ma non è duratura, comunque vi aspettano momenti appassionati. Godetevi le occasioni del momento e vivetele in pieno d'altronde, probabilmente, non sapete nemmeno voi cosa volete da un rapporto a due perché volete tutto e il contrario di tutto.

BENESSERE E SALUTE. Un consiglio o un suggerimento vi aiuterà a chiarire le idee ed a mostrarvi le strade migliori per realizzare i vostri obiettivi. Limitate le bevande alcoliche e le spezie.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. Vi siete sbilanciati troppo assumendo impegni troppo grandi ma, siete alla fine di un lungo periodo di ostacoli sul piano professionale. Adesso un progetto può finalmente decollare e le finanze sono sotto controllo nonostante la fase di leggero calo. Assumetevi le giuste responsabilità e tagliate i rami secchi per puntare in alto. Se avrete grinta e tenacia ce la farete, basterà scegliere la strada della collaborazione e della complicità!

AMORE E ARMONIA. Qualcuno cerca di abbordarvi con un pretesto ovvio, siate più intraprendenti ed i vostri sogni d’amore potranno avverarsi. Potreste anche pentirvi di una reazione impulsiva, ricordatevi che le armi migliori sono la pazienza e la solidarietà. Mostratevi per come siete e tutto sarà apprezzato. I grandi amori…sono sempre in cammino.

BENESSERE E SALUTE. Un esame di coscienza vi può aiutare a comprendere gli errori commessi e, questa consapevolezza, vi indurrà a non ripeterli. È il primo passo per percorrere la strada del successo. Lo stress incalza, concedetevi brevi ma frequenti momenti di riposo.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Nuovi canali di guadagno si profilano al vostro orizzonte, tempo di decisa espansione ma bisogna avere anche un po’ di pazienza, un vero obiettivo ha bisogno di tempo per “maturare”. Comunque i vostri neuroni viaggiano a grande velocità e vi aiutano a ponderare sulle decisioni da prendere. Non credete incondizionatamente agli amici e ribellatevi alle imposizioni che vi vengono “suggerite”, da qualcuno che non fa assolutamente i vostri interessi.

AMORE E ARMONIA. Anche nei periodi “burrascosi” o con un po' di tensione, le relazioni profonde, dopo un certo momento di lotta, con la pace rinverdiscono. Approfittatene e sappiate cogliere la gioia di questo momento. Meno moine e più passione….così si ravviva il rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Abbandonate i ricordi ed i tempi passati, per concentrarvi sul presente al fine di rendere il futuro...colmo di buone aspettative. Troppe cose da risolvere, non potete permettervi di impigrirvi ma vorreste fare qualcosa che rompa i soliti schemi.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Problemi materiali nella vostra attività lavorativa quotidiana, possono creare spese inaspettate. Gli obiettivi sembrano lontani ed irraggiungibili ma l'influenza astrale vi può aiutare se riuscirete a trovare dentro di voi quella serenità necessaria per sconfiggere le difficoltà, affrontando le diverse insidie che si celano nella strada che conduce al successo. A volte dagli “impicci” si esce più a forza di volontà che per…. capacità persuasiva.

AMORE E ARMONIA. Ponderate, ma poi agite e nel volgere di un attimo, riempirete all'improvviso tutta la vostra vita. Alti, bassi e qualche dubbio possono essere all'ordine del giorno ma bisogna essere risoluti e fugare l'incertezza.

BENESSERE E SALUTE. Affrontate le cose con più calma e ponderazione. Attraversate un periodo non troppo positivo per la salute, vi sentite deboli, demotivati e con scarsa fiducia di riuscire a superare le avversità. Concedetevi, insieme con i vostri cari, un pausa tonificante e rigeneratrice.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Mille progetti e tanta voglia di realizzarli, le energie e la decisione non mancano di certo, ma il rischio è quello di mettere troppa carne sul fuoco. Meditate su quali siano le reali priorità ed alzate lo sguardo, troppo assorto nel quotidiano, potreste scoprire che gli orizzonti sono molto più vasti di quanto vi siano apparsi finora. La decisione giusta si staglierà talmente nitida nelle vostre menti che non vedrete l’ora di metterla in pratica.

AMORE E ARMONIA. Possibilità di ardenti passioni e innamoramenti improvvisi, attenti ai “colpi di fulmine”. Quello che può essere all’inizio, un meraviglioso incontro, potrebbe complicarsi in breve tempo, e tramutarsi in una “love story” piena di insidie e brutte sorprese.

BENESSERE E SALUTE. Un leggero malessere, niente di grave, ma perderete “l’aplomb” che ha contraddistinto l’ultimo periodo. Occhio alla dieta e a certi eccessi a tavola, smettete di pensare: “inizierò domani”. Quando si tratta di mangiare in modo corretto e fare esercizio fisico, domani è già troppo tardi…domani è la malattia! Cercate di passare più tempo con la famiglia.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Un progetto ambizioso può decollare senza intralci ma stentate a metterlo in pratica perché, dopotutto, il tran tran quotidiano è piacevole e non vi spiace. Periodo adatto per riflettere, sognare, elaborare nuove strategie, più che per agire concretamente. Avreste bisogno di staccare la spina dalla solita vita e credere di più in voi stessi. Evitate gli investimenti rischiosi e state attenti a non fare il passo più lungo della gamba…occhio a non sottovalutare un ostacolo nella convinzione di poter vincere qualunque scommessa contando solo sulle vostre scintillanti energie.

AMORE E ARMONIA. Alti e bassi, ovverosia la normale routine in una vita di coppia. Oramai siete con il vostro partner da abbastanza tempo per esserne consapevoli, eppure ogni volta che c’è un battibecco, andate nel panico e avete voglia di scappare.

BENESSERE E SALUTE. Sappiate percepire i messaggi del vostro corpo e capirete finalmente cosa è opportuno fare, quando dovete riposarvi e come dovete alimentarvi. L'essere umano è una macchina che deve essere ben “curata” per farla funzionare bene ed a lungo.

