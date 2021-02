Enercom Luce e Gas apre il suo nuovo concept store a Biella

Enercom Luce e Gas rivoluziona la sua idea di punto vendita e lo evolve verso il concept store per ingaggiare e fidelizzare il cliente in modo più efficace. A Biella, in via Italia 70 prende forma più di un semplice negozio; dall’8 febbraio apre un vero e proprio coinvolgimento del consumatore nei valori fondanti del brand.

"Quando abbiamo deciso di aprire un nuovo negozio a Biella, abbiamo ripensato completamente la Retail Experience dei nostri negozi precedenti, creando un luogo nuovo dove il cliente sia stimolato a entrare non solo per necessità e in cui sia letteralmente immerso nella filosofia del Brand. Dove, cioè, si crei una vera visione condivisa e integrata" spiega Giovanni Rossi, Responsabile Marketing & Phygital Development di Enercom Luce e Gas.

Giovanni Rossi, Responsabile Marketing & Phygital Development

"Nel concept store tutto ruota intorno al cliente che prima di tutto vogliamo accogliere offrendo un ambiente ampio, luminoso e friendly, che lo abbracci ‘come una seconda pelle’. La scelta delle linee arrotondate, del colore giallo, dei corner dedicati alla relazione one-to-one: tutto concorre a generare un feeling condiviso, un’empatia di intenti ed obiettivi: la piena soddisfazione attraverso l’ascolto, la risposta personalizzata e la proattività nel proporre soluzioni che vanno oltre le commodities”.

Accanto alla tradizionale consulenza verso la fornitura di Luce e Gas infatti nel nuovo store Enercom trovano uno spazio rilevante anche i prodotti smart per l’illuminazione, soluzioni per la mobilità elettrica sostenibile e diversi servizi e prodotti legati all’efficienza energetica domestica.

“Il Gruppo Enercom, di cui Enercom rappresenta la società di vendita di luce e gas, è particolarmente sensibile nei confronti della sostenibilità ambientale di cui fa parte evidentemente anche la tutela del contesto nel quale opera" spiega Alessandro La Rocca, Energy Business Assistant del nuovo negozio di Biella. “Per questo la gamma dei dispositivi green che abbiamo in portfolio si è ampliata strategicamente negli ultimi anni e, alle lampadine LED & Smart che garantiscono un risparmio energetico fino all’80%, abbiamo affiancato le e-bike a pedalata assistita e i monopattini elettrici".

Alessandro La Rocca, Energy Business Assistant

"Senza dimenticare poi le Wallbox, il punto di ricarica veloce per le auto elettriche, e il servizio di Manutenzione ordinaria della Caldaia, comodamente rateizzato in bolletta in piccole quote mensili". Il nuovo concept store Enercom diventerà quindi un punto di riferimento importante per la città e, insieme allo storico negozio di Valdilana - Ponzone Biellese, un consolidamento della presenza del brand sul territorio.

“Il radicamento e il supporto ai nostri territori storici è un altro valore fondante che guida il nostro Gruppo - continua Giovanni Rossi -. Si tratta di un’attenzione fertile che produce e condivide benessere in una logica win win tra noi e le persone che vivono in queste zone. E significa anche rispetto, affidabilità e continuità della relazione che viene garantita in ogni occasione, anche in momenti come quelli che abbiamo purtroppo vissuto in quest’ultimo anno. La digitalizzazione affianca la nostra presenza fisica attraverso i negozi e permette al cliente di poter contare su di noi sempre: al telefono, via web, in negozio per l’appunto. Questo è essere Phygital e questo è dove vogliamo arrivare”.

Alessandro e Enercom Luce e Gas vi aspettano a Biella, in Via Italia n° 70 per una consulenza energetica gratuita delle vostre utenze domestiche e business.

Per info: enercomlucegas.it - Facebook Enercom Luce e Gas - Instagram enercomlucegas.