La pausa pranzo ai tempi del Covid: torna la moda della "schiscetta"

In tempi di Covid sono cambiate moltissime cose per i lavoratori che si sono dovuti adeguare alle nuove regole introdotte negli uffici, ma non solo. Anche la pausa pranzo è cambiata e lo conferma una recente indagine condotta da Coldiretti, che evidenzia il ritorno in auge della famosa schiscetta. In tanti, a dire il vero, non avevano mai perso l'abitudine di portare il cibo da casa in modo da consumare un pasto più sano durante la pausa in ufficio. Sembra però che con le nuove restrizioni imposte per via del Covid, non solo all'interno degli ambienti di lavoro ma anche in bar e ristoranti, sia aumentato in modo considerevole il numero degli italiani che ricorre alla tradizionale schiscetta.

Ben il 53% degli italiani porta oggi la schiscetta in ufficio, mentre il 27% non deve nemmeno porsi il problema perché ha il tempo di tornare a casa per il pranzo. Solo il 9% dei lavoratori però va al bar o al ristorante durante la pausa e questo è un dato significativo, in forte calo rispetto agli anni scorsi.

In ufficio torna la schiscetta, ma adesso è elettrica

Torna dunque la schiscetta in ufficio, ma nella maggior parte dei casi non è più quella tradizionale. In molte aziende infatti i dipendenti non hanno a disposizione microonde o simili, dunque scaldare il piatto di pasta piuttosto che un'altra pietanza diventa un vero problema. Ecco perché ad andare di moda adesso è il portapranzo schiscetta elettrica: un contenitore termico di ultima generazione che basta collegare alla corrente e che riscalda anche il cibo.

Per molti dipendenti, questa è un'invenzione geniale: poter finalmente portare il pranzo in ufficio senza limiti e senza doversi preoccupare del fatto che se si raffredda non si ha modo di scaldarlo significa molto.

C'è di più: oggi si possono acquistare dei veri e propri kit che contengono non solo la schiscetta elettrica riscaldabile ma anche la borsa termica, le posate e tutto il necessario per il pranzo fuori casa!

Perché tutti preferiscono la schiscetta

Ormai dunque la maggior parte degli italiani preferisce portare in ufficio la schiscetta, anche perché adesso che esistono quelle elettriche c'è da dire che i limiti e gli svantaggi di tali soluzioni sono stati completamente superati.

Al contrario sono moltissimi i vantaggi della schiscetta elettrica, sia per quanto riguarda il risparmio economico che la produttività in ufficio e la propria salute.

Innanzitutto, portare il pranzo da casa ed evitare di andare al bar significa risparmiare in modo significativo: alla lunga, se si fa il conto, sono davvero parecchi i soldi che si riescono mettere da parte con questo metodo. Significa però anche consumare un pasto più sano e vario, perché spesso e volentieri al bar si prende un panino o qualcosa di simile.

Grazie alla schiscetta è possibile anche seguire una propria dieta, visto che basta organizzare i propri pasti e prepararli a casa il giorno precedente. C'è però anche un altro importante vantaggio, questa volta legato alla produttività. Coloro che infatti portano la schiscetta perdono meno tempo durante la pausa pranzo.