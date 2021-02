Biella, in un libro le voci degli allievi sul Natale al tempo del coronavirus

“Per me il Natale con il Covid-19 è più triste perché dobbiamo portare le mascherine e non possiamo uscire. Non possiamo stare con gli amici o parenti lontani”. E ancora: “Per me questo Natale non sarà come gli altri, perché non starò con i miei parenti. Invece le altre volte stavo con tutti. Questo Natale non sarà come gli altri, ma sarà sempre bello”. Questi sono solo alcuni dei messaggi riportati all'interno del libro intitolato “Natale al tempo del Coronavirus”, che raccoglie i pensieri e i messaggi realizzati dai ragazzi delle scuole ed esposti nel contesto del Museo del Territorio durante il Natale 2020, contrassegnato quest'anno dall'assenza di eventi e manifestazioni per l'emergenza coronavirus.

Il volume, voluto dagli assessorati all’Istruzione e alla Cultura, è stato presentato nel pomeriggio di oggi, 1° febbraio, nella sala consiliare di Palazzo Oropa. “Con questo libro abbiamo voluto dar voce ai bambini in un Natale anomalo e lanciare un messaggio di amore, coraggio e speranza – spiegano il sindaco Claudio Corradino e l'assessore Gabriella Bessone – Ben vengano queste iniziative. I ragazzi sanno stupire e far stupire i più grandi con riflessioni attente e spontanee”.

Il libro è stato realizzato dall’artista Paolo Barichello e dal fotografo Stefano Ceretti e contiene alcune pagine che raccontano, oltre ai pensieri degli allievi, anche il progetto, la posa e l'inaugurazione dell'opera Covid-19 dello stesso Barichello che confida: “Prendere parte a questo progetto è stato gratificante: sicuramente una bella soddisfazione”. Gli fa eco il fotografo Ceretti: “È stato un privilegio documentare tutto questo”.

Per l'occasione sono state stampate 300 copie (già 80 prenotate per l'acquisto) e i fondi della vendita dei volumi verranno destinati a favore degli Istituti Comprensivi cittadini.