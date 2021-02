La T2-Gallarate serve, ma si temono freni

Se ne parla da diverso tempo, eppure la realizzazione del raccordo ferroviario Malpensa-Gallarate rischia di non prendere vita. Seppur molto discusso e visto di cattivo occhio da diverse persone del posto, la linea ferroviaria - dopo gli investimenti iniziali ricevuti e i lavori in procinto di incominciare - ha ottenuto un blocco da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda l'inizio della realizzazione del progetto.

Ma per quali motivi questo progetto è stato rifiutato? E perché risulta essere estremamente importante?

T2 Malpensa-Gallarate: in cosa consiste il progetto?

Con la presenza del Terminal 2 dedicato interamente ai voli low cost EasyJet, con ben 25 porte di imbarco e 54 banchi per il check-in, la necessità di agevolare al meglio gli spostamenti dei passeggeri e di chi vi lavora è fondamentale. Ovviamente, la maggior parte delle persone che necessitano di recarsi al Terminal 2 ricorre all'utilizzo della propria macchina, usufruendo dei parcheggi Malpensa Parking e del servizio di navetta.

Per chi, invece, preferisce non utilizzare la propria auto per comodità, la discussione sulla T2 di Gallarate è molto interessante. Sembra incredibile come un progetto di tale importanza abbia ricevuto dei rifiuti che ne impediscono la realizzazione: viene messa in discussione la realizzazione di un raccordo ferroviario lungo circa 5,7 chilometri in totale, con un tratto lungo 4,6 km verso Gallarate, più 1,1 km in direzione Casorate Sempione, per un tragitto in grado di essere compiuto in circa 7 minuti, dimezzando i costi e i tempi di trasporto.

I lavori avrebbero dovuto avviarsi in questi giorni, per poi essere completati definitivamente entro e non oltre il mese di dicembre del 2024, con un totale di quasi 4 anni di realizzazione.

Un progetto approvato da parte degli enti interessati, quali Regione Lombardia, Soprintendenza delle Belle Arti, Paesaggi e Archeologici e dal Ministero dell'Ambiente.

Grazie all'approvazione e ai finanziamenti elevati ottenuti da parte dell'Unione Europea (di ben 63,4 milioni di euro, pari al 30% della somma finale), il progetto era pronto per partire, per un totale netto di 211 milioni investiti per la realizzazione.

Progettato e realizzato appositamente per aumentare e rendere maggiormente forniti gli spostamenti verso la zona nord di Milano, la linea ferroviaria T2 Malpensa-Gallarate rischia di essere annullata definitivamente.

I motivi del blocco della T2 Gallarate

Com'è possibile che un progetto così importante, che ha ricevuto le approvazioni da tutti gli enti interessati, all'ultimo momento, rischia di non essere realizzato?

Sembrerebbe proprio che il Comune di Casorate Sempione, uno dei più agevolati e interessati alla realizzazione della linea ferroviaria, abbia espresso un parere negativo per iniziare a costruire il raccordo.

Il motivo principale sarebbe l'alterazione e il deterioramento negativo dell'ambiente territoriale, rovinando l'aspetto paesaggistico delle aree limitrofe. Proprio per questo, il Ministero ha dichiarato l'esito di determinazione con risultato negativo, affermando che il parere di Casorate è estremamente fondamentale per poter procedere ai lavori.

Le indignazioni e gli scontri degli enti economici e locali

Sono assolutamente contrari alle dichiarazioni del comune di Casorate Sempione gli enti economici e i sindaci delle zone limitrofe, i quali dichiarano che sarebbe un enorme errore non costruire la linea ferroviaria, in grado di valorizzare e aumentare i servizi delle aree circostanti.

Un progetto da non bloccare, che offrirebbe molteplici benefici e vantaggi alle piccole zone presenti nei dintorni, ampliando e garantendo servizi e collegamenti di altissima efficienza. Sia il Presidente della Camera di Commercio della zona di Varese, Fabio Lunghi, che il presidente di Univa, Roberto Grassi, dichiarano che il tratto Malpensa-Gallarate è estremamente importante per la comunità, poiché è in grado di offrire nuovi posti di lavoro e benefici a lungo termine.

Le dichiarazioni da parte di Fabio Lunghi sono veramente forti: “Come pensiamo di salvaguardare una delle aziende italiane più grandi presenti sul territorio negando la realizzazione di progetti come questo?”.

Non ci sta nemmeno Giorgio Angelucci, presidente di Confcommercio Uniascom Varese, il quale afferma che il tratto ferroviario diventerebbe un'occasione imperdibile per rilanciare il territorio circostante e le imprese adiacenti, aiutandole in un momento di crisi estremamente delicato e rischioso. Proprio lui stesso dichiara: “Proprio Malpensa presenta la maggior parte dei dipendenti provenienti da queste zone. Incentivare e potenziare i collegamenti all'aeroporto permetterà di creare nuovi posti di lavoro nelle vicinanze”.

A differenza della maggioranza, l'ex vicesindaco di Casorate Sempione, è sempre stato a sfavore per la realizzazione del tratto ferroviario in grado di collegare Gallarate a Malpensa. Infatti, dichiara: “Mi sono sempre battuto contro la realizzazione di questo raccordo, e questo blocco conferma i motivi per la quale è bene non continuare, viste le rilevanti ragioni del comune di Casorate Sempione che hanno messo in dubbio l'inizio delle costruzioni”.

Insomma, tutti quanti sono a favore di costruire questo raccordo ferroviario che collega Malpensa a Gallarate, considerandola una svolta positiva in grado di offrire notevoli benefici e vantaggi per i comuni e le zone limitrofe, incrementando e incentivando gli spostamenti e i collegamenti con il resto della città.

Poiché la maggior parte degli enti interessati sono a favore della realizzazione di questa infrastruttura, la linea T2 Malpensa-Gallarate riuscirà a prendere vita e a valorizzare le zone limitrofe?