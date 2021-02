Zubiena in lutto per la morte del volontario Silvano Vercellino, aveva 59 anni: “Mancherà il suo sorriso”

È mancato all'affetto dei suoi cari Silvano Vercellino, mancato ieri all'Ospedale di Ponderano a soli 59 anni. La sua scomparsa ha gettato nel dolore la famiglia e l'intera comunità di Zubiena: sempre impegnato nel volontariato del paese, era molto conosciuto per il suo calore e l'inconfondibile sorriso.

“Aveva sempre una buona parola per tutti – confida il sindaco Davide Basso – Agli eventi era sempre in prima fila e non ha mai fatto mancare il suo apporto. Mancherà a tutti noi il suo sorriso”. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 1° febbraio alle 18 nella chiesa parrocchiale di Zubiena Riviera. I funerali, tenuti dalle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, avranno luogo domani, martedì 2 febbraio, alle 10 partendo dalla chiesa parrocchiale di Zubiena Riviera.