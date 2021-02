Graffiti alla Cascina Caruccia, qualcuno li ripulisce. Oasi Zegna: “Grazie per senso civico”

“Lungo la Panoramica e alla Cascina Caruccia abbiamo trovato due spiacevoli sorprese. L’Oasi Zegna è patrimonio di tutti e va preservata. Perché danneggiarlo? Sarebbe bello se "gli artisti" ci contattassero per organizzare assieme una giornata di ripristino dei muri”. A scriverlo nei giorni scorsi l'Oasi Zegna sui propri canali social, commentando amaramente il passaggio di alcuni writers. Poi la sorpresa, inaspettata.

“Abbiamo ricevuto una lettera che ci ha segnalato che i graffiti alla Caruccia sono stati prontamente cancellati – spiegano dall'Oasi Zegna - Abbiamo verificato e… guardate anche voi che bella sorpresa! Ci piacerebbe ringraziare personalmente l’autore della pulizia per la bella dimostrazione di senso civico e chiediamo di contattarci in privato via social o alla mail info@oasizegna.com”.