Da Mucrone Local una cassetta delle offerte per sostenere le Funivie di Oropa

Una cassetta delle offerte per contribuire ai lavori di manutenzione delle Funivie di Oropa. È l'iniziativa dell'associazione Mucrone Local, organizzatrice di eventi volti a valorizzare la conca di Oropa e l'area del Mucrone, tra cui il Mucrone Waterslide e il Muc Fun Trail.

L'annuncio è stato lanciato sui canali ufficiali del gruppo nei giorni scorsi: "Carissimi amici delle Funivie di Oropa - scrivono - Come potete immaginare la situazione economica delle Funivie di Oropa a causa della chiusura forzata non è delle migliori! Abbiamo pensato di dare un piccolo aiuto istallando una cassetta delle offerte in prossimità della casetta del pattinaggio/fondo all’imbocco della Busancano per raccogliere le offerte di coloro che salendo sulla pista con le pelli, le ciaspole o a piedi vorranno contribuire ai lavori di manutenzione che i ragazzi delle Funivie continuano a svolgere per agevolare le nostre escursioni.

Con la massima trasparenza comunicheremo l’importo raccolto che verrà devoluto interamente alle Funivie di Oropa.