Auser Cossato, volontari presentano attività ai cittadini

Il volontariato è di casa a Cossato. Questa mattina, 1° febbraio, dalle 10 alle 11.30, i volontari dell'Auser Cossato presenteranno le proprie attività al salone Ezio Abate di piazza Angiono di Cossato.

“Venite a conoscerci – spiegano - Omaggeremo di una mascherina chi verrà e le donazioni sono ben accette per continuare a dare una mano alle famiglie di Cossato in difficoltà. Ci saremo anche al pomeriggio dalle 16 alle 17,30/18. Sempre con le mascherine e anche per il tesseramento 2021 Auser volontariato. Si svolgerà tutto in sicurezza, nel rispetto delle regole vigenti”.