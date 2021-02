Scioglimento Unione Comuni pianura Biellese, Candelo Città Possibile: "Si poteva fare di più"

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 26 novembre, il sindaco e la maggioranza dell'amministrazione comunale di Candelo hanno proposto la delibera di scioglimento dell'Unione dei Comuni della pianura Biellese, Unione nata nel 2014 e di cui facevano parte Candelo e i paesi della pianura biellese.

Una decisione non condivisa dall'intero consiglio comunale, come spiegano i consiglieri di minoranza del gruppo Candelo Città Possibile, Renzo Belossi e Fabrizio Ceria: "Questa forma di collaborazione aveva sicuramente dei limiti ed era nata in un quadro di norme differenti da oggi. Come Candelo Città Possibile, sulla delibera, ci siamo astenuti, perché crediamo che questa Unione poteva fare di più e quel "di più" non si è fatto per mancanza di volontà politica. Per questo, a seguito di questa volontà di Candelo e degli altri Comuni di scioglimento dell'Unione, ci sembra comunque urgente e necessario riavviare un ragionamento su sinergie e collaborazioni con i Comuni limitrofi in tema di servizi, affinché questi continui ad essere erogati, e in prospettiva di tornare ad aprire il dibattito sulla "Grande Biella" ovvero l'idea di un Comune unico composto dal capoluogo e i Comuni limitrofi. Pensiamo che Candelo, Comune importante nel biellese, possa avete tutte le carte in regola per promuovere un confronto con i Comuni limitrofi ed essere protagonista politico di un possibile cambiamento, senza dover subire, magari, scelte dettate da altri. Questa la sintesi della nostra mozione per promuovere un dibattito concreto sul tema in Consiglio Comunale e far sì che Candelo possa giocare la partita della condivisione di servizi e accorpamenti futuri di Comuni non da spettatore, ma da giocatore di punta nella "squadra" dei Comuni biellesi".

In particolare, nella mozione chiedono al sindaco di "farsi promotore presso il Comune capoluogo di provincia e con i Comuni limitrofi ricadenti nella cosiddetta "Grande Biella" ovvero della cintura di Biella, dell'avvio di un tavolo di confronto e condivisione per poter ragionare fattivamente sulle sinergie concrete che si possono attivare nel corso del mandato corrente (2019-2024) e sui servizi comunali fondamentali e non, che possono essere accorpati e di riportare in quella sede di confronto l'idea di prospettiva futura, di creare un Comune unico tra la città di Biella e le municipalità limitrofe al capoluogo, tra cui Candelo, denominato "Grande Biella" come da mozione del Consiglio Comunale di Biella del 12 febbraio 2016".