A Candelo spunta il distributore automatico di uova fresche. A darne comunicazione il sindaco Paolo Gelone in un post sui canali social ufficiali: “Vicino alla casa dell'acqua, a Candelo da pochi giorni potete trovare anche un distributore di uova di un'azienda agricola di Candelo. Una sperimentazione attiva da anni all'estero, ma ancora inconsueta per l'Italia. Si aggiunge così un modo nuovo per acquistare prodotti locali a km 0. E presto ci saranno anche altre novità. Complimenti a tutti i nostri commercianti e aziende, che davanti alla crisi si rimboccano le maniche e quando possibile stanno tentando anche vie originali per continuare a svolgere al meglio i loro servizi a disposizione dei cittadini”.