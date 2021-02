Mezzana, ripristinate le frane causate dall'alluvione 2020

A Mezzana Mortigliengo l'alluvione di inizio ottobre 2020 è ormai quasi un ricordo. In questi giorni, il Comune ha infatti concluso i lavori di somma urgenza per ripristinare le frane causate dall'alluvione nelle frazioni Ramazio, Ubertino e Cereie, investendo 20mila euro di risorse proprie in aggiunta ai 15mila ricevuti dallo Stato, dopo il passaggio in Regione Piemonte.

“Ringrazio lo Stato per il contributo e l'ufficio lavori pubblici della Regione. – dichiara il sindaco Alfio Serafia – Nel giro di tre mesi abbiamo fatto progetti esecutivi, concluso i lavori sistemando anche una fognatura a Cereie nella zona del polivalente, e tra poco pagheremo le imprese. La nostra è la dimostrazione che i comuni sanno spendere i soldi, contrariamente a quanto aveva detto il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, nei giorni successivi all'alluvione”.