L'Edilnol sbanca il Pala Gianni Asti al termine di un derby incredibile: Finisce 85-90

Tre giorni dopo la fondamentale vittoria ottenuta a Treviglio è tempo di una nuova trasferta per Edilnol Pallacanestro Biella. Si gioca al Pala Gianni Asti contro la Reale Mutua Torino, un derby che ha sempre un sapore speciale che l’Edilnol deve affrontare facendo a meno di Deontae Hawkins, assenza dell’ultim’ora.

PRIMO QUARTO - Il tecnico rossoblù Iacopo Squarcina si affida a Laganà, Carroll, Miaschi, Vincini e Wojciechowski per iniziare il derby. I primi punti della partita sono della squadra di casa con una tripla di Diop, ma Miaschi risponde sempre dall’arco (3-3). Il primo vantaggio biellese arriva con un canestro dell’ex Kuba Wojciechowski (4-5). Il quarto prosegue in equilibrio con le due squadre che trovano punti con continuità (14-13 al 5’). Due canestri di Diop e Clark portano la Reale Mutua sul +5. Biella rimane a contatto con i liberi di Bertetti e i canestri di Wojciechowski e Berdini. Dopo dieci minuti il tabellone del Pala Gianni Asti dice 21-19 per Torino.

SECONDO QUARTO - Una tripla di Matteo Pollone consente all’Edilnol di tornare avanti in apertura di quarto, subito replicata da un’altra conclusione pesante di Bertetti (21-25). Il terzo fallo di Barbante è una tegola pesante per l’Edilnol, già priva di Hawkins: rientra Wojciechowski. È Diop l’anima dell’attacco torinese in questa fase del match: una sua tripla consente alla Reale Mutua di impattare a quota 27. Il gioco da 4 punti di Carroll ridà un possesso pieno di vantaggio all’Edilnol, ma Torino risponde con Clark e Cappelletti (34-33 al 15’): timeout Edilnol. Al rientro in campo le due compagini non riescono a creare un solco importante e il quarto prosegue in equilibrio sostanziale. Due canestri di Laganà e Wojciechowski portano Biella sul +4, la Reale Mutua chiama subito timeout (40-44). All’intervallo lungo è 42-44 per i rossoblù.

TERZO QUARTO - Si torna in campo con lo stesso starting five che ha iniziato la gara. Vincini apre il fuoco dall’arco, ma Torino risponde con un parziale di 7-0 firmato da Cappelletti e Diop. Carroll riporta l’Edilnol in parità con una tripla (50-50). Cappelletti è letale in questa prima parte del terzo quarto, Laganà risponde con il canestro del nuovo +1 biellese (53-54). Torino trova il fondo della retina con continuità, appoggiandosi a Cappelletti e Diop e si porta sul +4 (58-54). Pollone batte un colpo per il -2 Edilnol, ma Toscano e Bushati fissano il parziale sul 62-56: timeout chiamato da coach Squarcina a 3 minuti e 20 secondi dalla fine della frazione. Una tripla di Carroll e un canestro di capitan Laganà riportano a un possesso il ritardo dei rossoblù: timeout Torino (65-62). Penna è glaciale dalla lunetta, ma Carroll è micidiale da oltre l’arco e tiene i rossoblù in partita. Dopo tre quarti di gioco è +4 Torino sul 69-65.

ULTIMO QUARTO - Laganà, Bertetti, Miaschi, Pollone, Wojciechowski: questi i 5 scelti da coach Squarcina per iniziare l’ultimo e decisivo quarto. Una schiacciata di Wojciechowski riporta Biella a -2, due liberi di Laganà riportano la sfida in parità (69-69). Clark dalla lunga distanza e Diop per il nuovo +5 Reale Mutua (74-69). Carroll con tre tiri liberi ricuce parte dello svantaggio e i primi due punti di Simone Barbante riportano la sfida in parità. Un 2+1 di Laganà consente a Biella di tornare sul +3. Dopo il timeout chiamato da Torino l’Edilnol tocca il +5 grazie ad altri due liberi di Laganà, ma Clark punisce dalla lunga distanza: 77-79. Ancora Clark per la nuova parità a tre minuti dalla fine. Miaschi con una tripla ridà il vantaggio ai rossoblù che allungano con una bomba di Kuba Wojciechowski (81-85). Miaschi realizza un altro canestro per il +6 che costringe coach Cavina a chiamare timeout. Al rientro Clark riporta a -2 i suoi: timeout Biella a 35 secondi dalla fine. Carroll non trema a cronometro fermo e l’ultimo tiro di Cappelletti non va a segno. L’Edilnol sbanca il Pala Gianni Asti con il punteggio finale di 85-90.

Una gara che ha visto Biella rimanere sempre concentrata, sfruttando le proprie armi che alla fine sono valse due punti veramente preziosi in ottica classifica. Qualche ora per festeggiare prima di pensare al match di domenica in casa contro Bergamo, un altro crocevia fondamentale per la stagione di Edilnol Pallacanestro Biella.

Reale Mutua Torino-Edilnol Pallacanestro Biella 85-90

Parziali: 21-19, 42-44, 69-65

Reale Mutua Torino: Clark 23, Pagani, Penna 8, Cappelletti 17, Campani 7, Toscano 2, Cerruti ne, Origlia ne, Mortarino ne, Ferro ne, Diop 24, Bushati 4. All.: Demis Cavina.

Edilnol Pallacanestro Biella: Laganà 13, Carroll 27, Miaschi 14, Vincini 7, Wojciechowski 15, Berdini 2, Bertetti 5, Pollone 5, Barbante 2, Moretti ne. All.: Iacopo Squarcina.

Terna arbitrale: Ursi, Maffei, Caruso.