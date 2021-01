Boxe, Giulietta Lamagna in finale ai campionati Assoluti Elite di Avellino

Siamo arrivati alle fasi finali dei campionati Assoluti Elite di Avellino e Biella ancora a una volta per tre edizioni è in finale con l’atleta di spicco della Boxing Club, Giulia Lamagna. La 22enne biellese ha all’attivo ben 68 match tra competizioni nazionali ed internazionali. Il Maestro che la sta seguendo è Roberto Scaglione, di recente consacrato come Consigliere Tecnico di Comitato e nuovo responsabile della formazione, incarico che si va a sommare al già importante lavoro che svolge in palestra con l'aiuto del Tecnico Dario Rollo e del preparatore atletico Marco Pivotto.

Quella di oggi è stata una giornata ancor più emozionante per Giulietta ed il maestro Scaglione, visto che sono stati scelti per essere seguiti da Rai sport in virtù degli otto match andati direttamente sulla rete Nazionale. Dopo la vittoria del 2018 e l’argento 2019, vedremo di che colore sarà la medaglia che verrà messa al collo della pugile biellese. Stasera alle 21 la finale tricolore. Intanto tutti gli amici, parenti ed amanti dello sport si stanno preparando per i festeggiamenti del giovane talento firmato Boxing Club Biella. Con loro virtualmente anche il vicesindaco e assessore allo sport Giacomo Moscarola, che sui social scrive: "La nostra atleta biellese Giulietta Lamagna disputerà questa sera in diretta su Rai Sport la finale dei campionati italiani della categoria 54 kg. Tifiamo tutti per lei! Forza Giulia!".