Tragedia di Piazza San Carlo a Torino, Moscarola: "Piena solidarietà a sindaco Appendino"

Nei giorni scorsi la sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi per i fatti avvenuti nel 2017 in Piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League, con due morti e 1.500 feriti. Una volta diffusa la notizia sono stati oltre 2000 i sindaci e gli amministratori italiani che hanno espresso massima solidarietà al primo cittadino torinese.

Tra questi anche il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, che sui social ha scritto: "Adesso basta! Ormai il Sindaco è diventato il bersaglio preferito.... Dei delinquenti spruzzano gas urticante e succede un macello? È colpa del Sindaco. C’è un temporale e cade una pianta? È colpa del Sindaco. Un cittadino si fa una storta in un buco? È colpa del Sindaco. Se in una festa in piazza due si prendono a pugni e scappando qualcuno si fa male? È colpa del Sindaco. I Sindaci sono in prima linea 365 giorni l’anno 24 ore al giorno, sono sempre attenti a tutto ciò che accade in città, sono la valvola di sfogo dei cittadini.... ma basta una parola fuori posto che si trovano come minimo una bella indagine per abuso d’ufficio. A Roma dovrebbero pensare a qualche norma per tutelare i primi cittadini, quelli che sono il primo baluardo delle Istituzioni, quelli che vivono quotidianamente il rapporto con la gente. Quelli che guadagnano meno di tutti e quelli che non hanno nessun tipo di tutela. Esprimo pertanto la mia piena solidarietà a Chiara Appendino".