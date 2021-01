Il racconto della domenica: "Il fazzoletto e il balcone" di Luisa Mello Grosso

Prima puntata della nuova rubrica su Newsbiella a cura della biellese Luisa Mello Grosso, che si occupa di Narrazione Autobiografica nel significato di Medicina Narrativa. Ogni due domeniche pubblicheremo un racconto della narratrice biellese, secondo cui attraverso la pratica narrativa "è possibile curare ferite aperte e rimarginate senza attenzione, quindi cicatrizzate malamente, le stesse che si apriranno nuovamente con estrema facilità".

Il fazzoletto e il balcone

Quando ero giovane, per guadagnarmi qualche lira, facevo le consegne a domicilio delle spese della bottega. Franca faceva la cameriera presso una casa signorile. La spesa i signori della casa se la facevano consegnare calando un cestino dal balcone con una corda, io posavo la busta delle cose e Franca tirava la corda per far risalire il cesto.

Tira la corda una volta, tira la corda dieci volte, io me ne sono innamorato ed aspettavo con ansia il momento di poter portare la spesa in quella casa. Col tempo anche Franca ha cominciato a provare del sentimento per me, ma non le era permesso di scendere per strada a prendere la busta della spesa.

Così ha cominciato a far cadere accidentalmente delle cose dal balcone, in modo tale che dovesse necessariamente scendere per riprenderle. Naturalmente la mano le tremava e le cose le cadevano dal balcone proprio quando io andavo da loro con la spesa.

Solo in quel modo però abbiamo potuto iniziare ad incontrarci e a scambiarci qualche parola e qualche sguardo, senza un balcone che ci separasse. Io e Franca siamo stati sposati per 35 anni ed abbiamo avuto una figlia.

La presentazione dell'autrice - "Cercatori di storie"

In Italia, come anche a Biella, esistono persone che si fanno chiamare “cercatori di storie”. Sono persone che ne incontrano altre, ne stimolano la memoria e ne ascoltano la storia; questa è in seguito raccolta e trascritta.

Io sono una di loro: anch’io sono una “cercatrice di storie”. Mi piace incontrare le persone, aiutarle a ricordare alcuni momenti della loro vita e a tenerne traccia, quando a loro non riesce più.

Da quando ho cominciato a cercare storie, le persone che ho incontrato sono state tante e ciascuna di loro mi ha raccontato momenti epici, normali, occasionali, stupefacenti ed emozionanti della loro vita.

Nella più assoluta normalità del racconto, le loro parole hanno ricostruito episodi vissuti da brandelli di memorie. Il cercatore di storie ascolta silenzioso, scrive le parole che riesce a stimolare e a volte chiede chiarimenti, ma solo per riempire falle che spesso la memoria lascia vedere.

Lungo tutto il mio periodo da cercatrice, fino ad oggi, ho raccolto infiniti brandelli di memoria e il lavoro della tessitrice richiede una pazienza infinita, ma è anche uno dei momenti di infinita bellezza che ciascuno dovrebbe avere il piacere di vivere almeno una volta nella sua vita.

Le vite degli altri sono infinitamente cariche di significato, che spesso chi le ha vissute non riconosce. È possibile nella stessa giornata essere partecipi di un innamoramento, di una fuga rocambolesca per sfuggire a qualcuno, di un giro di valzer, di un viaggio di nozze o del lutto per un figlio.

Si può ascoltare i sospiri delle lettere usate per il corteggiamento oppure le voci delle feste di piazze di paese. Essere presenti all’appello in classe e vedere il bidello riempire il calamaio con la caraffa dell’inchiostro.

La stanza della memoria è piena di cassetti, dove lei ci infila ciò che non lascia cadere nell'oblio. Conserva gli episodi che sono legati alle sensazioni corporee ed emotive, sia esser positive che negative. Finché quelle memorie restano chiuse nel cassetto, respirano solo quando ci ricordiamo di loro e le pensiamo. Escono per un po', si fanno un giro, ma poi devono ritornare nel posto a loro assegnato.

Quando invece riescono ad uscire, a raccontarsi ad altri, a sentire le emozioni degli altri al loro ascolto, rifioriscono e restituiscono benessere. Certo non sono tutte memorie piacevoli, ce ne sono anche di dolorose, che il tempo seppure molto non sia riuscito a lenire. Ma come tutti sanno, anche la ferita deve respirare per chiudersi e cicatrizzare.

Questo è il compito di un cercatore di storie: trovare la ferita da curare per farla respirare.