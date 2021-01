Erano in sei, nei pressi del Rifugio La Sella di Soprana. Appena rientrati da una battuta al cinghiale, sono stati sorpresi senza mascherina e in assembramento dalle forze dell'ordine. L'episodio è accaduto ieri, 30 gennaio. Risultati regolari ai controlli per quanto riguarda armi e relative licenze, sono stati tutti e sei sanzionati per inosservanza delle normative anticovid.