Scivola con la mountain bike e rimane ferito, trasportato a valle dal Soccorso Alpino

Scende da un sentiero in mountain bike e scivola cadendo a terra. A soccorrerlo sono stati gli uomini del Soccorso Alpino di Valle Mosso Valdilana nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio: il biker è caduto mentre pedalava a Roasio, in frazione San Giorgio. Per via di una sospetta frattura al femore destro, è stato stabilizzato e caricato dal Soccorso Alpino su un nuovo tipo di barella, la UT2000, che con una ruota e una struttura simile a quella di una carriola rende più agevole il trasporto. L'uomo è stato accompagnato a valle attraverso un sentiero, per poi essere affidato alle cure del 118, i cui operatori sanitari lo hanno trasportato all'Ospedale.