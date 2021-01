Roppolo, tetto con fotovoltaico a fuoco: Casa inagibile, coppia di coniugi allontanata FOTO e VIDEO

Attimi di apprensione in queste ore in via per Cavaglià a Roppolo, dove intorno alle 13 di oggi 31 gennaio è divampato un incendio in un'abitazione. È il secondo in pochi giorni dopo quello di Masserano.

Dai primi riscontri pare che le fiamme siano partite dall'impianto fotovoltaico sul tetto. "La situazione è al momento sotto controllo - spiega il sindaco Renato Corona intervenuto sul posto -. I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare una parte del sottotetto e poi smontarlo completamente per via della coibentazione in lana di roccia, che se surriscaldata potrebbe far prendere fuoco alle piccole travi del tetto. Nel frattempo i pannelli fotovoltaici sono stati coperti con dei teli, per evitare che l'energia elettrica provochi ulteriori focolai. Mentre smontano il tetto i Vigili del Fuoco continuano a buttare acqua rifornendosi anche all'idrante vicino al comune".

Gli uomini del 115, intervenuti con 4 mezzi dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento volontario di Cossato con l'autobotte, stanno procedendo quindi con la messa in sicurezza della struttura, che attualmente è stata dichiarata inagibile.