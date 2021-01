Fuori strada a Massazza, auto recuperata. Conducente risultato illeso

Aggiornamento del 31 gennaio

Non ha riportato ferite il biellese di 81 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, 30 gennaio, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo la strada che porta a Salussola, sul territorio di Massazza. Gli operatori sanitari del 118, che lo hanno visitato per precauzione sul posto, hanno infatti ritenuto non necessario il ricovero in ospedale. Solo tanto spavento quindi per il conducente, che è stato riaccompagnato a casa da un suo famigliare, mentre un altro parente si è occupato di recuperare l'auto. Nessun danno neanche al mezzo né ai cartelli stradali della zona.

Il fatto

Attimi di paura per un biellese alla guida, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo lungo la strada che porta a Salussola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 30 gennaio, nel territorio di Massazza. Dalle prime informazioni raccolte, l'auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa in un fosso.

Sul posto i Carabinieri di Bioglio, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che, in questo momento, stanno prestando le cure del caso al conducente. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo.