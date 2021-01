Addio al diacono, volontario e corista Vilmer Stecchi, padre dello scrittore biellese Luca

Lutto a Biella per Vilmer Stecchi, padre dello scrittore biellese Luca Stecchi scomparso all'età di 73 anni. Vilmer era diacono nella chiesa di San Filippo, ma era conosciuto a Biella e in provincia anche per il suo ruolo di cantore in alcuni cori della città, tra cui quello di San Paolo e in Duomo. Il 73enne biellese era anche legato al mondo del volontariato, per cui aveva svolto servizio al Belletti Bona e all'Hospice.

A portarlo via dai suoi cari una malattia ai polmoni legata all'esposizione da amianto e scoperta nel 2018: "Da allora abbiamo fatto il possibile per migliorare le sue condizioni - racconta il figlio Luca, anche presidente dell'associazione culturale Fucina Territoriale Biellese -. Nella maggior parte dei casi l'aspettativa di vita è bassa quando si contraggono questi tipi di malattie, ma lui ha resistito per due anni fino all'altro giorno, quando la sua salute è peggiorata drasticamente. Lo abbiamo accompagnato al Pronto Soccorso, dove è stato ricoverato per poi essere spostato all'Hospice. E questa notte se n'è andato. Ma noi eravamo tutti con lui".

Oltre al figlio Vilmer lascia la moglie Daniela e il fratello Giancarlo e famiglia. Il funerale verrà celebrato domani 1 febbraio alle 15, nella chiesa di San Filippo a Biella. Il rosario verrà recitato questa sera, 31 gennaio, alle 20 sempre nella parrocchia di San Filippo. Alle esequie sarà presente anche il vescovo Roberto Farinella, caro amico della famiglia Stecchi.