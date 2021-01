Commemorazione battaglia di Nikolajewka, 78° anniversario ma prima volta in tempi di covid

A 78 anni dal 26 gennaio 1943 gli Alpini di Biella Piazzo hanno commemorato la battaglia di Nikolajewka con la messa in suffragio ai caduti, officiata alle 18 di ieri 30 gennaio nella chiesa di San Giacomo al Piazzo. Si è trattato del 78 anniversario della celebrazione, ma della prima volta ai tempi del covid: lo scorso anno la commemorazione si era svolta il 25 gennaio, quando non era ancora stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'edizione 2021 si è svolta quindi nel rispetto delle misure anticovid: i presenti, primo tra i banchi il sindaco Claudio Corradino, hanno indossato la mascherina e rispettato il distanziamento come da prassi. L'emergenza non ha comunque condizionato l'importante momento, dedicato alla memoria e all'onore dei caduti in quella battaglia.