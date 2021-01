V Incoronazione Madonna Oropa, si presentano le musiche del concorso nazionale

È la musica a segnare la ripresa del cammino verso la Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa: venerdì 5 febbraio alle 21 saranno presentate le musiche del concorso nazionale per la V Centenaria Incoronazione a coristi e musicisti che vorranno animare la cerimonia solenne che si svolgerà domenica 29 agosto 2021.

Il Santuario di Oropa in occasione delle Centenarie Incoronazioni ha sempre riservato alla musica un’attenzione particolare, non solo in quanto parte integrante della liturgia, ma in quanto anima di un solenne momento di festa per tutta la comunità. Ed è proprio all’intera comunità che è rivolto l’invito a dare vita al coro e all’orchestra del Centenario: una formazione costituita da una vera propria orchestra sinfonica e da un coro di volontari che animerà così la solenne Cerimonia dell’Incoronazione.

«La musica, come tutte le espressioni artistiche, raggiunge direttamente il cuore di tutti e diventa possibilità di espressione unitaria di un popolo – spiega il rettore del Santuario don Michele Berchi - Così come la corona e il manto che doneremo alla Madonna saranno fatti di noi, “figli di una Regina”, fraternamente uniti nel momento drammatico che stiamo vivendo, vorremmo che anche il coro e l’orchestra fossero espressione della comunità, degli stessi figli che, grazie al Suo sostegno hanno affrontato e stanno affrontando con speranza questi anni così difficili. Per questo rivolgiamo a tutti l’invito a partecipare all’incontro del 5 febbraio per prendere parte al coro e all’orchestra del Centenario».

Per la V Centenaria incoronazione, lo scorso anno è stato indetto un Concorso Nazionale di Composizione Musicale per la redazione di partiture musicali di ispirazione mariana. Il Comitato della Centenaria Incoronazione, la Diocesi di Biella, il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, l’associazione Santa Cecilia, i Conservatori del Piemonte, Feniarco e Acp hanno sostenuto questo progetto e, con una commissione di esperti, hanno esaminato le composizioni pervenute e premiato alcuni brani che costituiranno la “colonna sonora” dell’ultima domenica di agosto. Venerdì 5 febbraio, oltre alla presentazione delle composizioni premiate a gruppi corali e musicisti, saranno annunciati in anteprima gli appuntamenti che ci accompagneranno alla cerimonia dell’Incoronazione: rassegne corali, gruppi musicali, bande e giovani talenti delle scuole musicali e dei conservatori che animeranno l’estate in attesa del 29 agosto.

In ottemperanza alle norme vigenti, la serata vedrà la partecipazione in presenza esclusivamente dei relatori e dei tecnici che permetteranno la diffusione on line dell’evento mettendo così in condizione di partecipare un pubblico molto vasto, anche al di là dei confini del territorio biellese.

La serata è rivolta a tutti gli interessati, in particolare Cori, Cantorie, Singoli Coristi, Strumentisti, Musicisti o semplici appassionati. Info per iscriversi all’evento del 5 febbraio: www.santuariodioropa.it e www.associazionecoripiemontesi.com