Gaglianico, al via manifestazione d’interesse per la realizzazione di un campo fotovoltaico

In questi giorni il comune di Gaglianico darà il via ad una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un campo fotovoltaico su alcuni terreni di proprietà.

«Le aree di proprietà – spiega l’assessore Luca Mazzali – sono situate nelle vicinanze dell’ex stabilimento Coca Cola e hanno una superficie complessiva di circa 20.000 mq.; da tempo questa amministrazione cercava un modo per poter utilizzare questa superficie e l’idea di “sondare il terreno” per l’eventuale realizzazione di un campo fotovoltaico è nata dalla consapevolezza della svolta “green” che il nostro Paese, e l’intera Europa, sta compiendo, avvicinandosi sempre più alle fonti rinnovabili per la produzione di energia».

«Nel dettaglio - prosegue Mazzali - questa manifestazione d’interesse riguarda la concessione di un diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, previo il pagamento annuale di un canone di concessione, della durata minima di 20 anni (rinnovabile) e con l’impegno di restituire, al termine della convenzione, il terreno libero e ripristinato nel suo stato originario; per questo si privilegeranno strutture zavorrate e non ancorate al terreno tramite fondazioni in cemento, soluzione sicuramente di minor impatto ambientale».