Biella, novità in arrivo alla scuola Serralunga: post scuola con lezioni di inglese

Novità in arrivo alla Scuola dell’Infanzia Serralunga di Biella per l’anno scolastico 2021/22: post scuola con lezione di inglese, progetto musica e psicomotricità gratuiti per le famiglie.

“L’edificio Serralunga in Riva fin dalla sua costruzione negli anni '30 del secolo scorso ha sempre ospitato una scuola per infanzia che da alcuni decenni è diventata a gestione pubblica – spiega il presidente dell'Associazione GB Serralunga Antonio Arnaldi - L’Associazione, proprietaria dello stabile, ha sempre cercato di collaborare con la Scuola dell’Infanzia omonima grazie ad un ottimo rapporto con tutto il personale scolastico ,contribuendo economicamente ad alcune iniziative ,in accordo con le insegnanti, per arricchire l’offerta formativa. Negli ultimi anni sono stati fatti diversi interventi per rendere accogliente e a norma lo stabile, ma soprattutto sono stati finanziati alcuni progetti scolastici dove l’obiettivo primario è stato l’educazione e la centralità del bambino in ogni suo aspetto. Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria il Consiglio dell’Associazione Serralunga ha deciso di finanziare un progetto post-scuola all’interno del quale verrà proposto un corso di inglese aperto a tutti i bambini della scuola”.

Il corso di inglese sarà disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17 in maniera totalmente gratuita per le famiglie che vorranno iscriversi. “Ricordiamo che sempre per il prossimo anno scolastico l’Associazione GB Serralunga ha riconfermato il corso di Psicomotricità già finanziato negli anni precedenti ed ha intenzione di promuovere un progetto di avvicinamento alla musica con esperti esterni – conclude Arnaldi - Riteniamo che questi progetti scolastici possano andare incontro sia alle esigenze familiari sia alla formazione educativa dei bambini”.