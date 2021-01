L'opinione di Giovanni Vietti (Uib): "L’incertezza è il peggior nemico dell’economia"

L’incertezza è il peggior nemico dell’economia: non permette di costruire strategie di medio termine, di pianificare investimenti e rende ancora più complessa la lettura degli scenari che ci aspettano per il futuro. Oggi stiamo vivendo tempi molto incerti, che incidono su molteplici aspetti dal punto di vista economico e politico. Il 2020, con la grande instabilità dettata dall’emergenza sanitaria, ci ha visto in prima linea nell’affrontare i rapidi cambiamenti imposti dalla pandemia. C’è stato uno sforzo enorme da parte di tutta la società, ad ogni livello, per fronteggiare una crisi senza precedenti, e le imprese non si sono tirate indietro.

I numeri della crisi a livello locale evidenziano in modo netto una sofferenza generalizzata da parte delle imprese dei diversi settori in termini di export e produzione industriale, con situazioni critiche che riguardano comparti specifici, fra cui il tessile e il turismo. Per affrontare i mesi passati, il fermo dell’attività, il lockdown, le aziende hanno dato fondo alle proprie risorse finanziarie, aumentando l’indebitamento. La gestione dell’emergenza ha inoltre avuto un impatto profondo dal punto di vista organizzativo: penso ad aspetti cruciali come il lavoro da remoto, le misure per la sicurezza, la logistica nazionale e internazionale. Inoltre le previsioni degli imprenditori biellesi per i primi mesi del 2021 riflettono ancora la grande incertezza che continua a stagliarsi guardando al futuro.

In questo contesto, come associazione, il nostro impegno per il 2021 sarà incentrato sullo sviluppo del territorio, insistendo su coordinate fondamentali: sostenibilità, competenze, infrastrutture, digitalizzazione. Si tratta di fattori essenziali che possono giocare un ruolo strategico in particolare per l’industria, che resta il motore trainante dell’economia per il benessere diffuso di tutta la comunità, non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale.

Un segnale incoraggiante è la notizia dello stanziamento di 15 milioni per i prossimi tre anni stabiliti dalla Legge di Bilancio. Assegnati all’Unione industriale Biellese, tali finanziamenti potranno sostenere le imprese tessili, rafforzando il tessuto manifatturiero locale attraverso leve fondamentali, in primis la ricerca e sviluppo. Si tratta di un supporto prezioso per il distretto tessile, che ha subito in modo particolare le conseguenze della pandemia.

In generale, i prossimi mesi saranno importanti per la risalita dell’economia locale e nazionale. Oggi più che mai serve una guida precisa e competente che possa mettere in campo azioni concrete, strategiche e strutturali per permettere alle imprese di risollevarsi. E’ urgente intervenire per far ripartire il motore manifatturiero, quello che ha dimostrato di essere un punto di riferimento anche nei mesi scorsi.