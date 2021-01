Bufera Franco Mino, Galuppi: "Ancora una volta alla mercé di media nazionali"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del biellese Paolo Galuppi, per 40 anni autista Atap e già consigliere comunale:

"Gli avvenimenti di questi giorni hanno ancora visto protagonista il Comune di Biella, con l'ex consigliere della Lega Franco Mino che ha scritto attraverso quei social che dicono tutto e il contrario di tutto (per non dire volgarità), concetti impropri, sgrammaticati e senza un senso logico e storico. La cosa che lascia ancor più allibiti è che il delirante commento, pubblicato nel “Giorno della Memoria”, è aggravato dal fatto che questa persona era ancora a tutti gli effetti un amministratore della Città di Biella.

L'ignoranza e la pochezza argomentata non merita commenti, ciò che invece è necessario sottolineare è che ancora una volta, come capoluogo di Provincia, siamo alla mercè degli organi di stampa nazionali e non solo.

Dal rifiuto di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre; alle dichiarazioni di alcuni esponenti e militanti del partito dell'ex consigliere sull'antifascismo; dalla non adesione di questa amministrazione al progetto “Luminosa” che preparava al 27 gennaio; per non parlare dei tanti episodi d'intolleranza, soprattutto esternati da amministratori di parte leghista, in vari Comuni d'Italia (i 3 consiglieri del Comune di Cogoleto (GE), il Sindaco di Adro (BS), la Sindaca di S.Germano Vercellese, la già candidata alla Regione Toscana per citarne alcuni) e delle volgari dichiarazioni sessiste, questa estate, di un altro consigliere nostrano.

Hanno fatto bene i Partiti e i Gruppi di minoranza che siedono a Palazzo Oropa, nelle varie dichiarazioni, a chiedere le dimissioni della persona in questione. Doveroso e politicamente necessario (per loro della Lega), almeno per questo ennesimo episodio ridicolo e, nello stesso tempo preoccupante, “licenziarlo” dai banchi e perciò da amministratore leghista.

Mi auguro che i suoi elettori riflettano. Ma questo, a mio parere non basta più. È necessario che non solo Biella, come hanno proposto i Consiglieri del Pd, ma tutte le Amministrazione e Consigli Comunali d'Italia discutano e adottino un codice etico.