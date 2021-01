Edilnol Pallacanestro Biella, è derby di fuoco con Reale Mutua Torino: parola ai protagonisti nel prepartita

Edilnol Pallacanestro Biella torna in campo dopo la bella vittoria di giovedì sera a Treviglio e lo fa nel derby piemontese contro la Reale Mutua Torino: domani, domenica 31 gennaio, alle 18, al Pala Gianni Asti, si giocherà la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Prima gara per la squadra di coach Cavina dopo il periodo di isolamento fiduciario imposto dall’ASL Torino: i gialloblu riprendono l’attività probabilmente con qualche pedina mancante. A organico completo, il quintetto titolare è formato da Alessandro Cappelletti in regia, la guardia americana Jason Clark, capitan Mirza Alibegovic, l'altro americano Kruize Pinkins e il giovane e Ousmane Diop. Dalla panchina escono Lorenzo Penna, Franko Bushati, Daniele Toscano, Giordano Pagani e Luca Campani.

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Reale Mutua Torino: 3 Jason Clark, 5 Mirza Alibegovic (C), 6 Giordano Pagani, 8 Lorenzo Penna, 9 Alessandro Cappelletti, 12 Luca Campani, 15 Pinkins Kruize, 17 Daniele Toscano, 21 Ferro Matteo, 22 Origlia Alessandro, 25 Mortarino Pietro, 35 Ousmane Diop, 70 Franco Bushati.Allenatore: Demis Cavina. Assistenti: Alessandro Iacozza, Carlo Campigotto.

Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) presenta la gara così: “Contro Treviglio abbiamo disputato la prima gara di maturità della nostra stagione dove tutti hanno dato il loro contributo per portare a casa il successo. Con tutte queste partite ravvicinate inizia ora un secondo campionato, che affrontiamo con Carroll nel motore. Con Torino sarà una partita difficile, affrontiamo una grande squadra che avrà i favori del pronostico. Dobbiamo ripartire dallo spirito che abbiamo messo in campo nelle ultime tre partite. Abbiamo la consapevolezza che possiamo fare una partita importante e dobbiamo dare il massimo perché ogni gara che ci aspetta da qui in avanti è fondamentale per il nostro obiettivo”.