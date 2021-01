Università, Chiorino: "Eccellenza piemontese protagonista in Europa"

«Grazie all’eccellenza universitaria del Piemonte, l’Italia sarà rappresentata in Europa attraverso la partecipazione dei nostri ricercatori negli ambulatori pediatrici».

È quanto ha commentato l’assessore all’Istruzione e Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, Elena Chiorino, in risposta all’annuncio da parte dell’Università di Torino dell’avvio dello studio triennale “Vax Trust”, vincitore di un bando Horizon 2020.

«Mai come adesso – conclude l’assessore – vanno potenziati gli investimenti sulla ricerca per sostenere le potenzialità dei nostri atenei ed affermarne le eccellenze in un’ottica di sviluppo industriale ed occupazionale».