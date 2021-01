Crisi Governo, Pella: “Unità del Paese con nuovo esecutivo o elezioni”

“La realtà che stiamo vivendo non lascia che due strade possibili: o un governo di unità nazionale per il Paese, con obiettivi definiti in una cornice di riforme della giustizia, del fisco e della PA, o le elezioni, svolte in sicurezza e nel più breve tempo possibile”. A ribadirlo, in una nota stampa nei giorni scorsi, il deputato di Forza Italia Roberto Pella.

“Di fronte ai cittadini che non sanno come andare avanti, giorno per giorno, in una situazione drammatica di cui si era appena intravista una timida via d'uscita con l'avvio della campagna vaccinale é davvero impensabile tergiversare e giocare con numeri e formule che, per ora, danno come risultato solo un ulteriore indebolimento della capacità di governo del Paese – sottolinea il parlamentare biellese - Bisogna guardare alle reali esigenze degli italiani e alla necessità di dare una forte rappresentanza al nostro Paese, impegnato con la presidenza del G20, con uno scenario nuovo da costruire con l'alleato statunitense guidato dal Presidente Biden, con urgenti e dirimenti questioni a livello di Unione Europea che, anche dopo la Brexit, ci impongono di accelerare in maniera determinata per un'unione ancora più fattiva, dai vaccini al Next Generation EU all'unione fiscale alla difesa comune. Forza Italia c'è a tutti i livelli, a partire dal lavoro del Presidente Berlusconi e del Vicepresidente Tajani nel PPE, e lavora per proporre soluzioni credibili ed efficaci ogni giorno”.