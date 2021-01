Da Mag Gelato Biella tanti gusti, tutti naturali e senza glutine!

Gusti classici come crema, nocciola e pistacchio, alla frutta come fragola, frutti di bosco, ananas, pesca, melone, sfiziosi e particolari come il gelato alla cheesecake.

Questi alcuni esempi del vasto assortimento di gusti che trovi da Mag Gelato Biella, tutti preparati con prodotti naturali e di alta qualità, come spiega il titolare Matteo Borsari: “Alla nostra linea base di panna e latte freschissimo del territorio aggiungiamo ingredienti di altissima qualità e prodotti di prima scelta. Per il gelato alla frutta gli ingredienti sono solo 3: frutta fresca di stagione, acqua, e fruttosio, che al contrario dello zucchero, permette alla frutta di esprimere tutte le sue qualità di dolcezza”.

Mag Gelato Biella è qualità delle materie prime ed attenzione per il cliente, che si trova nelle torte gelato, preparate senza glutine. “Abbiamo accolto la richiesta di molti clienti intolleranti al glutine. – racconta Matteo - Per le torte prepariamo il gelato a parte in modo che non si contamini con la cialda dei coni. La cheesecake, una base di biscotto artigianale senza glutine, farcita di gelato alla cheesecake e fragoline, e guarnita di frutti di bosco o cioccolato, è una delle prelibate creazioni di Barbara, insieme alla torta chantilly e quella al pistacchio e cioccolato bianco. Qualsiasi torta possiamo personalizzarla con gusti e decorazioni secondo le richieste dei nostri clienti ”.

Il vasto assortimento di gelato artigianale e le squisite torte gelato di Mag ti aspettano a Biella, in via Bertodano 7 (tel. 0153700747; Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella ).