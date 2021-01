Conad Nord Ovest conferma l’impegno a fianco degli ospedali pediatrici devolvendo 400 mila euro

In sette edizioni, l’iniziativa Con tutto il Cuore di Conad Nord Ovest ha consentito di donare complessivamente 2,55 milioni di euro. Con l’ultima edizione sono stati consegnati 55 mila euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di attrezzature fondamentali per la sala dialisi del nuovo Reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e trapianti d’organo.Torino, 28 gennaio 2021 – Solidarietà, partecipazione e vicinanza alla comunità, rappresentano per Conad valori imprescindibili alla base del proprio essere impresa sul territorio e i risultati della campagna di solidarietà natalizia 2020 Con tutto il cuore – avviata all’inizio di novembre e conclusa a fine dicembre coinvolgendo i clienti nell’acquisto di decorazioni solidali per l’albero di Natale – ne sono testimonianza e conferma. Quest’ultima edizione ha permesso a Conad Nord Ovest di donare 400 mila euro alle strutture ospedaliere pediatriche partner coinvolte nelle regioni in cui opera: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna.

All’Ospedale Regina Margherita di Torino, specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle varie malattie dell'età infantile, che coniuga in modo ottimale la qualificante attività assistenziale, la didattica e la ricerca scientifica, sono stati consegnati oggi 55 mila euro raccolti nei punti di vendita del Piemonte e della Val d’Aosta. La cifra contribuirà all’acquisto di attrezzature fondamentali per la sala dialisi del nuovo Reparto di Nefrologia, gastroenterologia e trapianti d’organo. Ciò consentirà di offrire ai piccoli pazienti con insufficienza renale acuta e cronica percorsi di cura più completi e a loro misura. Grazie alla presenza di tutte le specialità mediche, chirurgiche e diagnostiche L’ospedale è un centro di riferimento per neonati, bambini e adolescenti affetti da patologie complesse, rare e croniche.

«La generosità di Conad e di tutti i suoi clienti merita particolare e sincera gratitudine perché consente alla Fondazione Ospedale Regina Margherita di aggiungere un tassello fondamentale al progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia dell’Ospedale Infantile di Torino. In particolare questo importante contributo sarà destinato alla Sala Dialisi, fondamentale terapia disponibile solo al Regina Margherita e di riferimento per tutti i piccoli pazienti della Regione. Gli interventi realizzati da Forma hanno un denominatore comune: migliorare la qualità delle cure e promuovere l'eccellenza dei percorsi terapeutici di un presidio ospedaliero che ha una grande valenza ed importanza per il nostro territorio. Quindi ancora un grazie di cuore da Fondazione Ospedale Regina Margherita a Conad e a quanti contribuiscano ad aiutare gli altri, ad aiutare i nostri bambini» conclude Antonino Aidala, Presidente di Fondazione Forma.

«Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione dei nostri clienti che condividono i progetti solidali Conad, rinnovandoci la fiducia ogni giorno», sottolinea il vicepresidente di Conad Nord Ovest Massimo Galvan. «Risultato conseguito in un anno complesso, difficile e pertanto ancor più apprezzabile. Ci riempie di orgoglio sapere che il nostro aiuto potrà contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che hanno mostrato di credere nella partnership e nella solidarietà legata all’iniziativa “Con Tutto il Cuore” e che quotidianamente fanno di questa struttura un’eccellenza italiana».

In sette edizioni di Con tutto il Cuore sono stati raccolti e devoluti 2,55 milioni di euro a favore di: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze, a cui si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (dal 2019), il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino (dal 2020).Questa importante contributo alla comunità si aggiunge a numerose altre azioni di solidarietà che hanno caratterizzato il 2020: dal sostegno agli ospedali del territorio impegnati nella lotta contro Covid19 con Unisciti a noi a quello a favore di Caritas Italiana – alla quale la cooperativa ha devoluto 60 mila pasti – per un totale di oltre 3 milioni di euro raccolti in pochi mesi di un anno che sta mettendo a dura prova l’intero Paese.