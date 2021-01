7 meraviglie culinarie italiane famose in tutto il mondo

“Paese che vai usanza che trovi” dice un noto proverbio ed è bene conoscere e rispettare le tradizioni altrui. Se si parla di cibo però, non si può di certo nascondere il fatto che la cucina italiana sia una delle cucine più amate al mondo.

La dieta mediterranea del Belpaese è considerata il regime alimentare più completo da Nord a Sud, grazie alla grande varietà di clima e di ricette che il nostro “stivale” è in grado di offrire.

Ma quali sono i piatti più apprezzati all’estero? Eccone qualcuno!

1 - Spaghetti al pomodoro

Sicuramente si tratta del piatto della tradizione culinaria italiana che più ci rappresenta nel mondo. Una pietanza unica nella sua bontà e semplicità, realizzata con spaghetti cotti al dente, sugo di pomodoro (quello buono italiano), un filo d’olio e delle foglioline di basilico fresco per completare il tutto.

Ovviamente la qualità degli ingredienti deve essere molto buona per ottenere un risultato gustoso ed eccellente. Gli americani ne hanno addirittura fatto una variante molto creativa “spaghetti with meatballs” (spaghetti con polpette di carne), un piatto nato ai tempi della grande emigrazione degli italiani negli USA.

Questi infatti, non potendo usufruire più dei gustosi pomodori coltivati in Italia, rivisitarono la ricetta aggiungendo al sugo americano, delle polpette ricavate da tagli di carne economici. Oggi tale pietanza è ancora un “must” culinario della tradizione italo-americana.

2 - Lasagna alla bolognese

Il ragù alla bolognese è uno dei condimenti italiani più conosciuti nel mondo. Chiaramente Bologna è la capitale di questo piatto straordinario, composto da un’ottima lasagna cotta al forno, condita con una salsa molto gustosa.

Questa è realizzata con un buon soffritto di cipolla, carota e sedano, al quale viene aggiunto un tritato fine di manzo con una piccola parte di maiale, il tutto cotto in una salsa di concentrato di pomodoro.

La lasagna è composta da più sfoglie di pasta sottile all’uovo sovrapposte, farcite abbondantemente con ragù, parmigiano e besciamella.

3 - La pasta ripiena

L’Emilia Romagna sicuramente è una delle regioni italiane più conosciute per le paste ripiene come gli agnolotti, i ravioli e i tortellini; spesso serviti in brodo di carne ma anche conditi con il ragù. I tipi di farciture sono tanti, come per esempio quelle di carne, verdure, formaggi o miste.

Tra le paste ripiene più famose, ricordiamo anche i cappellacci di zucca, i “ plin ” piemontesi con carni e verdure e i ravioli liguri con ripieno di pesce.

4 - Il risotto

Il risotto è un piatto che con le sue varianti attraversa tutta l’Italia da Nord a Sud. Può essere realizzato in molteplici versioni: ai formaggi, ai funghi, alla pescatora e chi più ne ha più ne metta.

Sicuramente uno dei risotti italiani più rappresentativo è quello alla milanese, preparato con brodo di carne, midollo di vitello, cipolla, burro, zafferano e formaggio grattugiato.

5 - La polenta

Un altro piatto classico della tradizione contadina del nord, conosciuto anche al di fuori dei confini italiani, è la polenta. Si tratta di una pietanza nata come pasto “povero”, che in passato veniva realizzato con la lavorazione della segale e del farro.

Oggi viene utilizzata la farina di mais, che dona al piatto la caratteristica colorazione gialla. La polenta è ideale per accompagnare secondi piatti come brasati e stufati, ma spesso viene servita anche come piatto unico, come la polenta “taragna”.

Un altro modo gustoso di servirla, è con i funghi, con i formaggi o con la selvaggina (la famosa “polenta e osei”).

6 - L’ossobuco

L’ossobuco è una pietanza tipicamente lombarda dalle origini molto antiche, risalente al XIX° secolo e solitamente consumata dai ceti borghesi durante le festività. Viene considerato un piatto unico perché completo, dato che secondo la tradizione milanese deve essere servito con del risotto allo zafferano e l’immancabile “gremolada”, un condimento a base di prezzemolo, aglio, limone e acciughe.

Se volete gustare al meglio questo piatto prelibato, vi suggeriamo di abbinarvi un buon vino rosso veneto o piemontese.

7 - Il tiramisù

Non potevamo chiudere la nostra carrellata di piatti italiani noti nel mondo, senza menzionare almeno uno dei dolci nostrani più famosi, ovvero il tiramisù. Un dessert dalla paternità contesa principalmente tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari ha inserito la ricetta friulana nell’elenco dei prodotti tipici della tradizione del Friuli. Di contro a Treviso, a testimonianza della legittima paternità del dolciume, si svolge da un po’ di tempo a questa parte, la famosa “Tiramisù World Cup”, orgoglio culinario veneto.

Fondamentalmente il dolce è realizzato con biscotti savoiardi intinti nel caffè e guarniti con crema al mascarpone e cacao.