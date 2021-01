Dal Nord Ovest – Valanga in Val Maira, travolto scialpinista

Valanga in Valle Maira. L'eliambulanza e i tecnici del Soccorso Alpino sono impegnati nel recupero di uno scialpinista travolto da una valanga nei pressi della rocca Blancia, nel vallone di Stroppia, Acceglio.

Un gruppo è stato coinvolto da un distacco che ha sepolto uno scialpinista. I compagni di gita hanno immediatamente allertato i soccorsi e hanno iniziato la ricerca in autosoccorso. Si sta concludendo il recupero dello scialpinista travolto dalla valanga in Val Maria. Le sue condizioni sono molto gravi: è stato necessario sottoporlo a rianimazione cardiocircolatorio, si trovava in condizioni di ipotermia e presto verrà trasferito in ospedale. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell'incidente e dell'operazione di soccorso.

Nel frattempo, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno intervenendo sempre in Val Maira, comune di Acceglio, non lontano dalla valanga, dove un altro scialpinista si è procurato una sospetta frattura alla gamba. Sta intervenendo l'eliambulanza di base ad Alessandria, con squadre a terra a supporto.