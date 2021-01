Masserano, spento lo spaventoso incendio di ieri: ora si indaga sulle cause del rogo

Domato nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, lo spaventoso incendio scoppiato a Masserano, che ha coinvolto una porzione di casa e un capannone adiacente che conteneva un gran quantità di legname (leggi qui). Ora sono in corso le operazioni di smassamento e messa in sicurezza della struttura che, verosimilmente, dovrebbero concludersi nella giornata odierna. Sul posto ancora le squadre di Biella e Cossato dei Vigili del Fuoco.

I residenti, evacuati per tempo dalle proprie abitazioni, hanno trascorso la notte a casa di familiari poco distante. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una parte della struttura sia agibile mentre è andato completamente distrutto il catasto per la legna. Le indagini sono in corso ma si esclude il dolo dai primi accertamenti: tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci il malfunzionamento della caldaia che avrebbe portato allo sprigionamento delle fiamme.