Massazza, esce di strada con l'auto: attimi di paura per un biellese alla guida

Attimi di paura per un biellese alla guida, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo lungo la strada che porta a Salussola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, 30 gennaio, nel territorio di Massazza. Dalle prime informazioni raccolte, l'auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa in un fosso.

Sul posto i Carabinieri di Bioglio, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che, in questo momento, stanno prestando le cure del caso al conducente. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo.