“…Avanti, c’è posto!”, al via la rassegna per famiglie di Cissabo e Iris

Il Consultorio per le Famiglie di Cossato (servizio del Consorzio Cissabo e ASL Biella) e il Centro per le Famiglie del Consorzio Iris di Biella, Il Patio, organizzano "…Avanti, c’è posto!", due serate, dedicate ad approfondire temi legati alla genitorialità e non solo.

La prima si è svolta ieri sera, venerdì 29 gennaio, con “Nati sotto il “segno” del covid, da ostacoli e difficoltà far nascere opportunità” in compagnia di Silvia Spinelli, psicologa, psicoterapeuta e formatrice di Torino.

Il secondo incontro, dal titolo “Vivere con i figli dell’altro. Strategie per abitare una famiglia allargata”, si terrà l’8 febbraio e ospiterà Caudia Scavarda (mediatrice familiare) e Simona Rossin (psicologa) di Ge.Co (Gestione del Conflitto per genitori in situazione di separazione), attività del Centro per le Famiglie del Consorzio Iris di Biella. Sarà rivolta alle nuove famiglie allargate, genitori in situazione di separazione e in particolare ai nuovi compagni/e di mamme e papà separati. Le esperte ci aiuteranno a esplorare buone strategie per abitare il più possibile famiglie serene.

