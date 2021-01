Come fare il tagliando dell'auto in autonomia

Fare il tagliando dell'auto significa effettuare un controllo periodico volto alla sostituzione di alcune componenti del veicolo così da prolungarne l'efficienza e prevenire potenziali guasti. Se volete agire in autonomia, in questo articolo vi daremo alcuni consigli per essere certi di non sbagliare.

Il tagliando dell'auto - quello di base si intende - molte volte viene sottovalutato o rinviato, e questo di certo non fa bene né al veicolo né alle proprie finanze, dal momento che c'è il pericolo di incorrere in qualche guasto meccanico da dover riparare. Le motivazioni che portano a tale "dimenticanza" sono quasi sempre il costo del tagliando stesso e soprattutto problemi di natura organizzativa, visto che bisogna portare l'auto in un'officina specializzata per effettuare un controllo periodico di efficienza meccanica.

A dispetto di quanto si possa immaginare, fare il tagliando all'auto non è complicato, perché concettualmente tutti i passaggi sono semplici e alla portata di tutti. Si tratta, infatti, di scaricare l'olio esausto dalla coppa, sostituirlo con un fluido nuovo e rimpiazzare il filtro dell’aria usurato. A tal proposito, ecco una guida all’acquisto che potrebbe aiutarvi a individuare il miglior olio motore 5w40 per la vostra auto.

Ciò premesso, nel seguente articolo vi forniremo alcune informazioni generali per effettuare i controlli periodici di manutenzione in modo autonomo e senza fare troppi danni. Dal momento, però, che tali attività portano a interagire con le componenti meccaniche del proprio veicolo, sarà necessario prestare la massima attenzione a ogni singolo passaggio e, se non siete sicuri, fatevi assistere da una persona più competente. Buon lavoro!

Alcuni consigli prima di iniziare

Prima di arrivare allo smontaggio delle componenti meccaniche, a sporcarsi le mani e scaricare il lubrificante, è necessario comprare dei filtri nuovi e l'olio giusto. Per essere sicuri di non sbagliare, vi consigliamo di recarvi dal vostro negoziante di fiducia muniti del libretto di circolazione della vostra auto, in modo da essere certi di acquistare i prodotti adatti per il modello in vostro possesso. Una particolare attenzione va rivolta alla scelta dell'olio, che ha varie gradazioni e deve essere compatibile con le componenti meccaniche del veicolo.

Inoltre, occorre informarsi anche sulla quantità di lubrificante necessaria, un parametro che dipende principalmente dalla cilindrata della propria auto. Infine, se non volete incorrere in autentici disastri, vi consigliamo di procurarvi un contenitore basso e molto largo per la raccolta dell'olio esausto che verrà scaricato.

Come svuotare la coppa dell'olio

Va detto che esistono due modalità principali per scaricare l'olio: la prima è quella di svitare il tappo della coppa presente nella parte bassa del motore del veicolo, mentre la seconda è quella di aspirare il lubrificante tramite un'apposita pompa da posizionare sulla parte superiore della coppa.

Ecco come procedere: sollevate l'auto mediante un ponte idraulico oppure posizionandola su degli appositi cavalletti, rimuovete la protezione in plastica del motore in modo da poter smontare agevolmente il filtro, e infine svitate il tappo della coppa. Una volta eseguite tutte queste operazioni, non dovrete far altro che lasciar defluire l' olio esausto all'interno del contenitore preventivamente posizionato all'altezza del foro di scolo.

Sostituire l'olio e il filtro dell’aria

Adesso che nel motore della vostra auto non c'è più olio, potete procedere con la sostituzione del filtro. Alcuni modelli necessitano di un utensile apposito, ma se siete fortunati sarà sufficiente una chiave a tazza che vi permetterà di rimuovere i relativi coperchi e sfilare velocemente la cartuccia. Per montare il nuovo filtro si consiglia di sporcarne la guarnizione con un po' di lubrificante in modo che una volta acceso il motore venga esercita una minore resistenza.

Terminata l'operazione, potrete finalmente versare il nuovo lubrificante nella coppa sfruttando l'apposito tappo posto sulla parte superiore del motore. Nell'attesa che il fluido si depositi sul fondo per darvi la possibilità di poterne misurare il livello, potete procedere con la sostituzione del filtro dell'aria , operazione che si consiglia di eseguire almeno una volta l'anno.

Vi suggeriamo, inoltre, di pulire il relativo alloggiamento con la lancia lunga dell'aspirapolvere prima di montare la nuova componente.A questo punto si può passare allo step finale, che consiste nel misurare il livello dell'olio, ma prima di farlo è buona norma avviare il motore e tenerlo in moto per qualche minuto in modo da far distribuire il lubrificante al suo interno.

Per una corretta rilevazione, fate riferimento alle tacche presenti sull'asta di misurazione in modo da essere sicuri di aver inserito la giusta quantità di fluido, che dovrà essere compresa nell'intervallo di livello minimo e massimo. Una volta verificato che tutto sia andato a buon fine non ci resta che augurarvi buon viaggio!