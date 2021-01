Vantaggi della dieta B.A.R.F.

Nel corso degli anni, sono sempre più i padroni di cani che hanno scelto di eliminare cibi chimici e preconfezionati dai pasti dei propri animali domestici. Questo, a favore di una dieta composta da cibo crudo e non trattato.



Questo regime alimentare, che ha il nome di dieta BARF , è composto da:



- 70% di carne cruda, importanti per fornire proteine essenziali, aminoacidi e alcune vitamine;

- 10% di ossa crude commestibili, importanti per fornire calcio, fosfeni e nutrienti essenziali;

- 7% di verdure, importanti per fornire nutrienti di origine vegetale e sostanze fitochimiche benefiche;

- 5% fegato, importante per fornire vitamina A liposolubile;

- 5% di altri organi, importanti per fornire vitamine e minerali essenziali;

- 2% di semi e noci crude, importanti per fornire minerali essenziali, acidi grassi e vitamine liposolubili;

- 1% frutta, importanti per fornire gli antiossidanti.



Benefici della dieta BARF



Quando un animale segue la dieta BARF, può beneficiare di una serie di miglioramenti per la sua salute. Tra i più comuni si possono elencare:



- un pelo più lucido e in salute;

- una minore propensione alla irritazione della pelle;

- un alito più fresco;

- minori problemi ai denti;

- feci più piccole;

- una maggiore energia durante tutto il giorno.



Quando un cane inizia a seguire la dieta B.A.R.F., dovrà per forza di cose introdurre dei cambiamenti alimentari molto drastici nel suo regime alimentare. Fattore, che nelle prime settimane potrebbe non essere facile da gestire per il padrone. Per introdurre questo nuovo regime alimentare, senza andare a creare una situazione di stress nell’animale, è bene farlo gradualmente e cercando di non sforzare troppo il proprio amico a quattro zampe.



Al momento della scelta degli alimenti che andranno a comporre i pasti del proprio cane, è bene farsi aiutare dal proprio veterinario o da un esperto in alimentazione canina. In questo modo, si potrà studiare un menu bilanciato e che permetta all’animale di nutrirsi nel modo più opportuno. È bene ricordare, che non tutte le razze di cani hanno le stesse esigenze.



Se non si è in grado di realizzare un menu bilanciato e che contenga tutti i micro nutrienti di cui il cane necessita, è bene non improvvisarsi e chiedere aiuto ad un esperto. Una dieta sbilanciata o povera di qualche nutriente, potrebbe rivelarsi un problema per il proprio animale nel medio/lungo termine.



Perché scegliere la dieta BARF?



Il cane è un animale carnivoro, e questo lo si può capire guardando il suo corpo e in particolare le sue mascelle. I denti del cane, per esempio, sono appuntiti e hanno la forma ideale per ridurre in pezzi la carne e le ossa degli animali di cui si nutre in natura.



Inoltre, le caratteristiche dello stomaco e dell’intestino del cane, sono sviluppare per digerire nel modo migliore la carne. Non sono ideali per digerire fibre e alimenti più indicati all’alimentazione umana.



La dieta BARF, composta da buona parta da carne e alimenti crudi, è perfetta per queste sue caratteristiche; oltre a fornirgli tutti i nutrienti necessari a rimanere in forma e mantenere il suo peso ideale.



Prima di procedere ad uno stravolgimento così importante nella dieta di un cane, è sempre bene chiedere un appuntamento al proprio veterinario. In alcuni casi, in particolare se l’animale non si trova nel pieno delle sue forze, potrebbe essere pericoloso sottoporlo ad un cambiamento così radicale nelle sue abitudini alimentari.