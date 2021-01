Vigliano, fino a luglio lavori di sostituzione delle tubature del gas

Serie di interventi a Vigliano Biellese. Secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia, che impone ai gestori di reti pubbliche di comunicare il piano annuale degli interventi sul territorio comunale, la società 2i Rete Gas ha inviato all’ente la calendarizzazione di una corposa manutenzione e sostituzione della rete gas, necessaria per garantire la sicurezza di impianti già vetusti. In programma, inoltre, vi è la posa di nuovi tratti in Viale Chiapei e Via Massarietta.

“L’amministrazione comunale – si legge sul sito comunale - fa appello alla pazienza ed alla collaborazione dei cittadini, assicurando che, pur non trattandosi di interventi di propria competenza, né sui quali può intervenire direttamente, si adopererà in tutti i modi possibili per ridurre il disagio e monitorare il rispetto delle tempistiche comunicate”.

Diverse le zone interessate: a febbraio si opererà in viale Chiapei (fra via Milano e via Mazzia); a marzo in via Massarietta (da via Milano a Corso Avilianum) mentre tra aprile e maggio sarà la volta di via Milano (da via Ravizzone al Palazzo Municipale), piazza Roma e il parcheggio di via Cavour. Infine da giugno a luglio si procederà in via Milano, dal Palazzo Municipale fino all’Ottica “Lava”.

Tutte le lavorazioni di rottura suolo, comunque, si concluderanno entro il mese di luglio per consentire il ripristino della pavimentazione e l’assestamento necessario per procedere alla riasfaltatura definitiva entro i mesi autunnali. Nelle zone interessate dai lavori, è prevista l’istituzione di sensi unici alternati con posa di semafori da cantiere.