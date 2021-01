Ponderano, arriva l'app per acquisto buoni pasto: “Metodo innovativo per avvantagiare famiglie”

Da lunedì 1° febbraio sarà attivato il servizio per la gestione della refezione scolastica tramite l'applicazione elettronica “Comunic App”. Nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio le famiglie che hanno provveduto alla compilazione della scheda anagrafica, riceveranno tramite mail il codice utente e la password per poter accedere al servizio.

“Sarà così possibile per tutti i genitori acquistare i buoni pasto comodamente da casa attraverso questa intuitiva applicazione: basterà semplicemente, dopo aver effettuato l’accesso, caricare il portafoglio virtuale tramite home banking accedendo al portale della propria banca, recandosi agli sportelli bancari , presso gli Atm – spiega l'assessore alle Politiche Scolastiche Ilaria Zaccaria - Si precisa che l’app rileva in automatico le presenze, pertanto sarà esclusivamente compito del genitore segnalare la mancata fruizione del pasto entro le 9, la segnalazione può avvenire anche nei giorni precedenti”.

Inoltre le famiglie riceveranno in allegato via mail il manuale di istruzioni dell’applicazione il quale sarà presente anche sul sito del Comune di Ponderano, sito dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico e registro elettronico. “Siamo fiduciosi che questo metodo innovativo creerà numerosi vantaggi alle famiglie: ricordiamo che ormai da quasi un anno non è più consentito l’accesso alla casa di riposo per l’acquisto dei buoni pasto – sottolinea l'esponente della giunta Locca - Abbiamo puntato all’innovazione e digitalizzazione del servizio e ora diamo il via a questo progetto. Organizziamo così la gestione di questo servizio scolastico in sicurezza e nel massimo rispetto delle prescrizioni anticovid, dematerializzando i ticket e consentendo ai genitori di fare tutto da casa con l’app dedicata”.