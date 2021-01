Casa Riposo Sordevolo, il presidente Neiretti rimette il mandato

Maurizio Neiretti non è più il presidente della Casa Ospitaliera Nostra Signora d'Oropa di Sordevolo.

Una decisione ufficializzata due settimane fa, ma presa a fine ottobre 2020, appena dopo che nella struttura era scoppiato un focolaio di covid, con contagiati tra il personale e gli ospiti, e con un bilancio finale di 14 decessi tra gli stessi ospiti. “Questa decisione – ci tiene a precisare Neiretti - non centra nulla con il focolaio covid di ottobre”. Maurizio Neiretti ha rimesso il suo mandato di presidente quindi rimane all'interno del consiglio, retto, in attesa dell'elezione del nuovo presidente, dalla vice di Neiretti, Laura Ghirardi.

Dopo il primo mandato di presidente nel quadriennio 2014-2018, Neiretti, insieme all'intero consiglio, ad inizio 2019 era stato confermato per altri quattro anni. “Dopo sette anni di presidenza, – motiva la sua decisione Neiretti - non me la sentivo più di continuare, perchè ricoprire quel ruolo richiede molte energie, troppe per un uomo che a novembre scorso ha compiuto 77 anni”.

Neiretti sottolinea l'impegno profuso in tutti questi anni di presidente e anche in tempi di covid: “Negli ultimi tempi molti dei nostri sforzi sono stati indirizzati alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo, un intervento che si concluderà a breve. Un'impegno importante per questa piccola struttura dove, in base allo statuto, consiglieri e presidente sono tutti volontari e non percepiscono alcuna indennità o retribuzione. E' così da sempre e mai nessuno si è tirato indietro, nemmeno io”.