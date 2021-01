Rugby, nuova proroga dei campionati. Il via slitta all'11 aprile

Il Consiglio Federale della FIR, riunitosi in video-conferenza mercoledì 27 gennaio, rilevato su raccomandazione della Commissione Medica Federale come l’evoluzione della pandemia non garantisca le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell’attività agonistica di preminente interesse nazionale, ha deliberato all’unanimità di posticipare l’inizio di detta attività dal 7 marzo all’11 aprile 2021. Contestualmente è posticipato dall’1 febbraio all’8 marzo l’avvio dell’attività di allenamento con contatto per tutte le categorie inserite dal CONI tra quelle d’interesse nazionale (Link al CONI).

Le Società possono proseguire gli allenamenti, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti protocolli FIR, nella sola forma individuale e senza contatto. Le date di svolgimento delle competizioni d’interesse nazionale, alla luce del nuovo spostamento, osserveranno quanto previsto dalla pianificazione allegata, con termine ultimo il 25 luglio 2021. Le formule delle competizioni saranno rese note in vista della ripresa dell’attività di allenamento con contatto.

Il Consiglio ribadisce il massimo impegno a garantire la continuità e sostenibilità del movimento rugbistico italiano ed ha conseguentemente convenuto d’identificare, qualora l’evoluzione della pandemia dovesse impedire la regolare disputa dei Campionati 2020/21 come programmati, attività agonistiche da svolgersi a livello locale e con il supporto organizzativo dei Comitati Regionali.

Attività di interesse nazionale identificata dal CONI Serie A M/F

Serie B Serie C Girone 1 e Girone 2 Coppa Italia Femminile U18 M/F U16 M/F Date utili 8 marzo - inizio attività con contatto 11 aprile - inizio campionati di interesse nazionale 25 luglio - termine ultimo disputa campionati di interesse nazionale